"Наслаждайтесь русским миром": сбежавшие из Украины пожаловались, как их "кинули" у Путина. Видеофакт

Украинцы, сбежавшие в Россию в поисках лучшей жизни, оказались заложниками пустых обещаний правительства Владимира Путина.

О своей нелегкой судьбе беженцы рассказали на камеру, пожаловавшись на отсутствие жилья, работы и материального обеспечения.

"Распространяются заведомо ложные слухи, что прибывшим из Украины выдаются по 800 рублей и предоставляются квартиры. Все говорят-говорят, ничего тут такого нет. Ни копейки денег, ни работы, ни жилья, ничего. Просто живут временно и не понятно, какова их судьба. А через месяц сказали, что выселят на улицу", - говорят мужчины.

Одна из украинок рассказала, что пункт распределения беженцев находился в оккупированном Симферополе.

"Мы все металлурги, промышленники, а нас привезли на сельское хозяйство. Тут больше половины украинцев, а работы даже для местных нет. В Таганроге мы были, потом нас вывезли. Ехали до Самары, а высадили в Сызрани. Жили в военкомате. Потом привезли в Тюмень... Ни соков, ни печенья, ни овощей дети не видят, ничего не дают. Одной молочкой кормят, а дети у нас молочку не едят", - жалуются женщины.

В комментариях под видео, размещенном в Facebook, не скрывают злорадства.

"Надеюсь что всё это чмо перекинут поближе к полярному кругу, где унты стоят, как у нас хорошая машина. Пусть наслаждаются "рюське миром", Иуды. Это ваши 30 серебрянников", "Вас еще кормят? Зря!", "Предателей нигде не любят", - пишут пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, сбежавшая в Россию певица пожаловалась, что не смогла вырваться из Украины.