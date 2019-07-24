"Насильно заставляют переходить на украинский!" Родители школьников Авдеевки всплыли на росТВ

В эфире российского пропагандистского телевидения появились родители школьников из Авдеевки и пожаловались на якобы насильственную украинизацию.

Подыгрывая кремлевским фейкам, они начали жаловаться на директрису-националистку, которая выступила против русского языка в учебном заведении на линии фронта. Мамы школьников вышли на видеосвязь со студией пропагандистской программы "60 минут" телеканала "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Родители школьников Авдеевки Скриншот видео

Одна из женщин начала жаловаться на то, что решение о переходе на украиноязычное обучение было принято после того, как школа получила статус опорной. Кроме того, она возмутилась тем фактом, что в кабинете директрисы висит флаг УПА.

"Нас собрала классная руководитель и сказала, что наше мнение уже не интересно, уже его не спрашивают. Директор школы в уставе вычитала, что образование должно быть только на украинском языке! Единственное, что могут немного пойти навстречу, – переходить постепенно, не будут наших детей наказывать за русские слова, не будут снижать оценки", – пожаловалась первая мама.

После этого ведущая передачи, скандальная Ольга Скабеева задала собеседницам наводящий вопрос о том, действительно ли в Украине преследуют русскоязычных.

"В городе не запрещают общение на русском языке, но в школе насильно заставляют переходить. По словам директора нашей школы, она вообще бы запретила изучение русского языка и литературы вообще по всей Украине!" – ответила вторая мама.

В конце Скабеева спросила у женщин, не устраивают ли в Авдеевке гонения против носителей языка оккупантов, и по сути получила утвердительный ответ.

Мамы школьников Авдеевки жалуются пропагандистам Скриншот видео

"Да. Не все, но часть. Авдеевка делится на две части – старую и новую. Было время, когда жителей старой считали сепаратистами. И за людей нас не считали. Но мы в Украине, мы ее любим, если бы не любили, не жили бы здесь. Но при этом просим нас услышать. Зачем портить жизнь нашим детям?!" – продолжили повторять мифы кремлевской пропаганды женщины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Авдеевке на Донбассе родители учеников взбунтовались из-за перехода опорной школы на украинский язык. Большинство родителей, дети которых переходят в 6 и 7 классы, хотят, чтобы обучение осталось на русском. Они аргументируют свое желание тем, что детям якобы уже поздно переходить на украинский язык преподавания и двуязычием президента Зеленского.

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