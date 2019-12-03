Насилие и хламидиоз: девушка откровенно рассказала, как ее затащили в порно

В США девушкой обманом заставили сняться в порно, о чем она подробно рассказала в сети.

Историю потерпевшей опубликовали на портале Reddit, где 21-летняя девушка рассказала о съемках в студии Girls Do Porn.

Так, американка сообщила, что три года назад представители Girls Do Porn предложили ей сняться в фотосессии и пообещали оплатить перелет из Вашингтона в Сан-Диего и обратно. Она согласилась и прибыла в город, где ее встретили и сопроводили в отель двое мужчин и женщина.

"Там мне предложили только два варианта: записать видео с ними или самой искать путь домой. Так как денег не было, я одна в неизвестном штате, где и знакомых нет, а вокруг стояли постоянно запугивающие меня мужчины, то я чувствовала, что на самом деле нет у меня никакого выбора", – вспоминала она.

Ей дали подписать контракт на 20 страниц, не дав полностью с ним ознакомиться. Во время съемок порно, которые длились 4 часа вместо оговоренного часа, ее партнер вел себя крайне грубо с ней. К тому же он оказался носителем хламидиоза.

Съемка в порно Tvkinoradio

После съемки ее вновь обманули, пообещав продавать видео только частным коллекционерам вне США. Однако примерно через месяц ее знакомые стали сообщать о ролике в сети с ее участием. Из-за этого она поссорилась с некоторыми друзьями и членами семьи, ей стали постоянно писать неизвестные люди.

Позже девушка удалила свою историю, но пользователи сохранили ее посты.

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