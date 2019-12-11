Много тату: под Полтавой нашли тело женщины. Фото

В селе Щербани Полтавского района Полтавской области нашли тело молодой женщины, которое пролежало на снегу несколько дней.

Как отметил представитель ГУНП в Полтавской области Юрий Сулаев на своей странице в Facebook, особа женщины сейчас устанавливается. Он добавил фото татуировок на теле умершей (посмотреть фото, доскролльте до конца).

В частности, на левой руке, на внутренней части тела есть татуировка в виде рисунка похожего на ключ и замочную скважину, на туловище татуировка в виде лежащего на спине львенка. На правой руке на безымянном пальце татуировка в виде головы льва в короне. Также на правом и левом бедре, из стороны спины имеются татуировки в виде бантику.

Под Полтавой нашли тело женщины pl.vgorode.ua

Также он добавил приметы женщины: на вид 25-35 лет, худощавого телосложения, волосы темные, окрашенные, длиной около 35-45 сантиметров.

"Если кто-то владеет информацией, которая поможет идентифицировать особу, или знает, кому могут принадлежать такие тату – сразу сообщите в полицию. Контактный телефон Полтавского районного отделения: (0532) 51-76-03 или 102. Будем благодарны за помощь", – написал Сулаев.

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