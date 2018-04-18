"Нашли в морге": появились жуткие детали о жертве ДТП в Кривом Роге

У погибшего в жутком ДТП в Кривом Роге 39-летнего Сергея Рака осталась жена и трое несовершеннолетних детей.

Как сообщила "Фактам" подруга семьи Раков, мужчина был очень ответственным и когда не появился утром 17 апреля на работе, его тут же начали искать.

"Сергей работал с моим мужем на заводе. Утром он, как всегда, ехал на работу на маршрутке. Но не доехал. Сережа всегда был ответственным и пунктуальным, поэтому, когда он вовремя не появился на работе, его сразу начали разыскивать. Позвонили ему домой, но жена сказала, что он уехал на работу и больше не выходил на связь. Его нашли в морге", - рассказала женщина.

По ее словам, жена Сергея работает медсестрой в больнице, но сейчас находится в декрете, поскольку младшему ребенку еще нет и трех лет.

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"Старшей девочке 15. Не представляю, как жена теперь одна будет поднимать детей. Сергей обеспечивал семью. Помимо работы на заводе часто делал ремонты — опять-таки чтобы заработать копейку для детей. То, что случилось — страшно", - отметила друг семьи Раков.

Напомним, водитель легковушки, который стал участником смертельной аварии в Кривом Роге, врезался в маршрутку, поскольку опаздывал на автовокзал.