Нашли среди мусора: в сеть выложили уникальные фото СССР

В сети появились уникальные фото о жизни людей в СССР. Их автором является обычный житель села в Молдове Захария Кушнир, который умер в 1993 году.

Как пишет "Радио Свобода", коллекцию в 2016 году случайно обнаружил студент Виктор Галушка. Он нашел уникальные негативы фотографий среди хлама в заброшенном доме.

Фотограф, который их сделал, был обычным сельским жителем, страдающим от алкоголизма. Однако ему удалось оставить после себя одну из самых ярких фотоподборок о жизни в СССР.

С 2016 по 2019 год с разрешения дочери Кушнира, которая не оценила работы отца и назвала их "мусором", Галушко со своим учителем чистили фотографии и сканировали раритетную находку. А в январе 2020 года они, наконец, обнародовали всех их на одном сайте. В итоге мир увидел около 4000 уникальных фото.

Новости Сталинский СССР в цветных фото

Фото из архива Захарии Кушнира "Радио Свобода"

Фото из архива Захарии Кушнира "Радио Свобода"

Опубликованные снимки Кушнир сделал в период между 1950 и 1970 годами в селе Рошиетич и в его окрестностях, в 122 км к северу от Кишинева.

Также исследователям удалось узнать о трагичной истории жизни фотографа-гения. Так, оказалось, что Кушнира приговорили к трем годам заключения за то, что он выстрелил из ружья солью в вора овец и ранил его. После заключения он, учитель по профессии, был вынужден работать в колхозе. А когда ему исполнилось 43 года, Кушнир приобрел фотоаппарат "Любитель-2" и открыл свое истинное призвание. После нескольких уроков фотографии от своего племянника Кушнир на велосипеде ездил от села к селу и снимал технически совершенные, но неуместно скадрированные фотографии.

Галушка считает, что Кушнир мог позволить себе приобрести пленку, необходимую для его хобби, отчасти благодаря тому, что он за деньги делал жителям села фотографии для паспортов и других документов.

Новости Постановочные фото жизни в СССР

Фото из архива Захарии Кушнира "Радио Свобода"

Фото из архива Захарии Кушнира "Радио Свобода"

Фото из архива Захарии Кушнира "Радио Свобода"

Фото из архива Захарии Кушнира "Радио Свобода"

Дочь Кушнира вспоминала своего отца по большей степени в негативном свете: он постоянно кричал и возвращался домой пьяным на велосипеде после своих фотопутешествий. Ведь у молдавских селян гостя традиционно угощают бокалом домашнего вина или других горячительных напитков. Женщина считала, что пристрастие к алкоголю ее отец приобрел именно из-за своего хобби – снимать людей. Вместе с тем, дочь фотографа признавала, что в душе он был романтиком.

Фото из архива Захарии Кушнира "Радио Свобода"

Фото из архива Захарии Кушнира "Радио Свобода"

Фото из архива Захарии Кушнира "Радио Свобода"

Фото из архива Захарии Кушнира "Радио Свобода"

Фото из архива Захарии Кушнира "Радио Свобода"

Фото из архива Захарии Кушнира "Радио Свобода"

Фото из архива Захарии Кушнира "Радио Свобода"

Фото из архива Захарии Кушнира "Радио Свобода"

Фото из архива Захарии Кушнира "Радио Свобода"

Фото из архива Захарии Кушнира "Радио Свобода"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 93 ОМБр Холодный Яр ВСУ опубликовала фото руин церкви Архистратига Михаила на Яворовском полигоне во Львовской области. Во времена СССР она служила мишенью для танковых стрельбищ.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся