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15 сентября • обновлено в 10:49
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Нашли на мусорной свалке: в Ривне 12-летняя девочка родила ребенка

2.4т Читать материал на украинском

В Ривне 12-летняя девочка ромской национальности родила ребенка. Девочку привезли в больницу прямо с мусорной свалки.

Как пишет местное издание "ЧаРівне", роды принимали врачи Ривненского областного перинатального центра. Главный врач медучреждения Виктория Еникеева уточнила, за время работы медучреждения это первый такой случай.

"Пациентка была доставлена ​​каретой скорой помощи со свалки в 02:10 ночи, а в 7:10 она уже родила. Роды прошли естественным путем. Наши врачи в этой ситуации сделали все, чтобы и малолетняя мама и ребенок чувствовали себя хорошо. Беременная не стояла на учете, у ребенка есть порок", – сообщила медик.

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В Ривне 13-летняя родила ребенка

В Ривне 13-летняя родила ребенка

Иллюстрация

Вес новорожденного мальчика – 3160 гр., рост – 47 см.

Сама мама ребенка родом из Закарпатской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская школьница родила ребенка в 13 лет. Ее трогательная история покорила сеть.

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Место
Украина Ривне
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CARGO 100
CARGO 100
А Либанова сказала, шо в Украине вымирают мужчины ...
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Макарский Александр
Макарский Александр
Он будет житыпоновому в светлом европейском майбутнем
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