''Наши двери открыты для всех'': Епифаний выступил с первой речью к украинцам

Новоизбранный глава поместной Украинской православной церкви епископ Епифаний выступил с первым напутственным словом к украинцам.

Он огласил его 15 декабря со сцены у Софийского собора в Киеве, где проходил Объединительный Собор (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

"Дорогой украинский народ, сегодня — историческое событие. Мы сумели объединить три ветви православия в Украине в единую поместную православную церковь. Помня слова Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все были едины, мы молились за это. И Господь услышал наши просьбы и подал нам это единство. Мы смогли преодолеть искушения, несогласия, и объединяться", — сказал Епифаний.

Он также искренне поблагодарил всех украинцев за то, что они верили в успех начатаго дела и молились об этом Богу.

Епископ Епифаний "Цензор.НЕТ"

"Вы молились, а мы это чувствовали. Когда мы двигались по улице, мы слышали ваши голоса поддержки. И это настолько нас вдохновляло, что мы преодолели все преграды. Мы показали, что мы можем объединиться и создать в Украине единую церковь", — подчеркнул епископ.

Также Епифаний отметил грандиозный вклад в создание единой церкви в Украине Вселенского Патриарха Варфоломея, президента Украины Петра Порошенко, Верховной Рады, Патриарха Киевского и Всея Руси-Украины Филарета, главы УАПЦ митрополита Макария.

Епифаний выразил уверенность в том, что поместная церковь будет служить украинскому народу и вести его путем спасения.

"Призываю всех наших собратьев в новую единую Украинской православную церковь. Двери нашей церкви открыты для всех! Впереди у нас еще много работы. Мы должны совершить это дело — объединить православие, лелеять богословское образование, молиться о прекращении войны и за господство в Украине мира. Пусть нам в этом поможет Бог молитвами всех святых. Слава Иисусу Христу! Слава Украине!" — ярко подытожил свою речь Епифаний.

Также избранный предстоятель рассказал, что патриарх Филарет будет пожизненно помогать развивать единую поместную украинскую православную церковь.

Епископ Епифаний Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, Епифаний (в миру Сергей Петрович Думенко) родился 3 февраля 1979 года в селе Волково Ивановского района Одесской области. Его детство и юность прошли на Буковине. Он кончил Киевскую духовную семинарию и Киевскую духовную академию, имеет впечатляющий послужной список как священник.

Напомним, главными претендентами на пост главы единой православной церкви в Украине помимо Епифания были также митрополит Луцкий и Волынский Михаил и Патриарх Филарет.