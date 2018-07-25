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Александр Балдынюк
Александр Балдынюк
Президент ассоциации "Укркондпром"Все статьи автора

Наші діти можуть стати наступними жертвами

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Наших дітей вбивають в лікарнях, давлять джипами, палять і труять в санаторіях, підривають градами. Наші діти приносять себе в жертву за наш інфантилізм, пасивну громадянську позицію, совок і неосвіченість.

Ці жертви не збурюють націю. Вона продовжує спати, заколихана популізмом і патерналізмом. "Якось воно буде". "Це мене не стосується". "Це війна політиків". Кріпаки.

Новости
Хто ганяв по дорогах, той і ганятиме: коли покарають мажорів за смертельні ДТП?

Лише кожен п‘ятидесятий борсається, намагаючись і змінити країну, і захистити її. Вони мають шанс перемогти лише якщо об‘єднаються.

Поки ж діти кожного з нас можуть стати наступною жертвою в будь-який момент.

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Автор
Александр БалдынюкАлександр Балдынюк
Место
Украина
Объект
ДТП
Источник
Источник:Facebook Олександра Балдинюка
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Махал Махалыч
Та да. Тут добавить нечего...
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