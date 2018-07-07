"Наши дети умирают": мать узника Кремля рассказала об обмене

Родственники украинских политзаключенных выступают за первоочередное освобождение из российских тюрьм тех, кто находится в очень тяжелом состоянии.

"Мы 5 июля, разговаривали с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой об обмене, и она согласна с тем, что надо как можно скорее отдать российских заключенных в Украине в Москву в обмен на наших детей. Вот Владимир Рубан (подозреваемый на территории Украины в терроризме, - Ред.) просится? Отдайте его в Россию, пусть возвращают наших ребят. Ну чего наши дети умирают там уже 4 года?", - сказала в интервью OBOZREVATEL мама украинского политзаключенного Станислава Клыха - Тамара.

С женщиной об обмене сына не говорят, как она считает, это из-за того, чтобы не было утечки информации.

"Родители политзаключенных все за одно говорят, что надо забрать тех, кто плохо себя чувствуют. И Ирина Геращенко на том настаивает. О Грибе (Павел Гриб, - Ред.) говорили, потому что его сильно избили, и его надо забрать, и Сенцова, и Кольченко, у него с сердцем проблемы, и у Стаса с сердцем проблемы, с сердцем и почками", - добавила мать Клыха.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, бывший глава организации "Офицерский корпус" Владимир Рубан, которого задержали при перевозке партии оружия через линию разграничения в Донбассе, согласен на обмен - его еще в мае включили в списки террористы "ДНР".