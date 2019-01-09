''Нашествие нечисти'': Фарион поскандалила из-за языка в аквапарке Львова

Одиозная экс-нардеп от фракции "Свобода" Ирина Фариона устроила перепалку на языковой почве во львовском аквапарке.
Ее возмутило то, что многие посетители, включая детей, разговаривали при ней на русском языке. Своим недовольством по этому поводу борец за украинский язык поделилась на личной странице в Facebook.
"Как я плавала во львовском аквапарке. Плыву под тупую англоязычную попсу. На соседней дорожке две куфы, из-под которых вода из берегов прет, — по-московскому ляпают и вытаращиваюся в мою сторону. Переодеваясь в кабинке, слышу дикий визг московскоязычных отрочат типа Саша, Маша, Света, Дима. Выхожу сушить голову и демонстративно спрашиваю у персонала, что за нашествие нечисти на самые праздники, возмущаюсь их языком. Все остальные удивленно вытаращиваются на меня", — написала она.
Ирина Фарион
Facebook Ирины Фарион
После ее бурных возмущений к рецепшену подошла новая группа посетителей, которых Фарион назвала "московскоязычной ордой". По словам экс-нардепа, сотрудница аквапарка решила ее поддержать и поприветствовала группу словами "Христос ся рождає!".
"Те опешили (чтобы не сказать другого понятного для них слова). Молчат вытаращившись, как совы. Тут высовываю мокрую голову я и говорю громко им в лицо: "Научитесь отвечать: "Славімо Його". Опешили номер два. Тупо хлопают глазами. Вымучили из себя. Значит, их надо вставлять грубо на каждом шагу! Здесь царят украинцы. Не нравится: вокзал, Москва, чемодан. Прекрасно поплавала", — удовлетворенно подытожила Фарион.
Ирина Фарион
Facebook Ирины Фарион
Как сообщал OBOZREVATEL:
Фарион заявила, что с русскоговорящими гражданами Украины не нужно вести никакой дискуссии о языках, а сразу бить в лицо. Она обвинила их в войне на Донбассе и призвала применять к ним только силу.
Она также жестко прошлась по белорусам, которые не смогли понять журналиста, разговаривающего с ними на их же языке. Фарион посоветовала организовать для них специальную резервацию и применить подобную практику в Украине к тем, кто не понимает украинский язык.
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