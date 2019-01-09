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''Нашествие нечисти'': Фарион поскандалила из-за языка в аквапарке Львова

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Одиозная экс-нардеп от фракции "Свобода" Ирина Фариона устроила перепалку на языковой почве во львовском аквапарке.

Ее возмутило то, что многие посетители, включая детей, разговаривали при ней на русском языке. Своим недовольством по этому поводу борец за украинский язык поделилась на личной странице в Facebook.

"Как я плавала во львовском аквапарке. Плыву под тупую англоязычную попсу. На соседней дорожке две куфы, из-под которых вода из берегов прет, — по-московскому ляпают и вытаращиваюся в мою сторону. Переодеваясь в кабинке, слышу дикий визг московскоязычных отрочат типа Саша, Маша, Света, Дима. Выхожу сушить голову и демонстративно спрашиваю у персонала, что за нашествие нечисти на самые праздники, возмущаюсь их языком. Все остальные удивленно вытаращиваются на меня", — написала она.

Ирина Фарион

Ирина Фарион

Facebook Ирины Фарион

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''Посылаю москвоязыких продавщиц!'' Фарион закатила скандал в книжном магазине Львова

После ее бурных возмущений к рецепшену подошла новая группа посетителей, которых Фарион назвала "московскоязычной ордой". По словам экс-нардепа, сотрудница аквапарка решила ее поддержать и поприветствовала группу словами "Христос ся рождає!".

"Те опешили (чтобы не сказать другого понятного для них слова). Молчат вытаращившись, как совы. Тут высовываю мокрую голову я и говорю громко им в лицо: "Научитесь отвечать: "Славімо Його". Опешили номер два. Тупо хлопают глазами. Вымучили из себя. Значит, их надо вставлять грубо на каждом шагу! Здесь царят украинцы. Не нравится: вокзал, Москва, чемодан. Прекрасно поплавала", — удовлетворенно подытожила Фарион.

Ирина Фарион

Ирина Фарион

Facebook Ирины Фарион

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Тема
Языковой скандал
Персона
Ирина Фарион
Место
УкраинаЛьвов
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Grich Lara
Grich Lara
Я так розумію,що коли Бог хоче когось покарати,то Він забирає розум,ось ця стаття приклад того,що благими намірами встелена дорога в ад,що людина думаючи,що вона великий борець за мову, тільки приносить шкоду тій же мові,бо ще ніхто не навернув людей,ні до віри,ні до мови силою,людей треба просвіщати,а не ганити,їм треба роз'яснити,що рідної мови гріх встидатися,бо вона,як і всі мови в світі,нічим не гірша за інші,а до того ж іншомовні в повсякденні не зобов'язані розмовляти державною і тому,якби нам не хотілось скрізь чути тільки українську,то цього не буде,поки значна частина наших співвітчизників самотужки не зрозуміє,що наша мова гарна і повноцінна,і,навіть, гарніша за російську
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Сергеев Антон
Сергеев Антон
Европейская страна одним словом
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Samsonov Artur
Samsonov Artur
Была такая поговорка « Ебан..тым нет покоя»
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