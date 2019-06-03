"Едят практически все": Украину атаковали голодные гусеницы

В этом году в Украине зафиксирован неожиданный всплеск численности репейниц (Vanessa cardui) – дневных бабочек из семейства Nymphalidae.

Сейчас ученые проверяют данные о том, что на юге Украины гусеницы этого вида массово перешли на посевы подсолнухов и сои. Об этом в эфире ObozTV сообщил член-корреспондент Национальной академии наук, заведующий отделом энтомологии Института зоологии НАН Украины Валерий Корнеев.

Корнеев рассказал, что репейницы мигрируют, т.е. на зиму улетают в теплые края – как перелетные птицы.

В январе 2019 года всплеск численности этого вида был зафиксирован в Израиле и Турции, в мае – на юге Украины, в частности, в Херсонской и Николаевской области.

"Гусеницы репейниц питаются преимущественно всякими бурьянами, чертополохами и близкими к ним видами. Однако численность была настолько большой и гусеницы были настолько голодными, что, по некоторым слухам – у нас пока нет достоверных научных данных – на юге они перешли на посевы подсолнухов и якобы даже пытались есть сою", – отметил энтомолог.

"Мы сейчас проверяем эти данные. Но вероятно, это нормальная ситуация с такими массовыми размножениями. Голодные животные пытаются есть практически все", – обратил он внимание.

Погрызенные гусеницами листья facebook.com/valery.korneyev

По словам Корнеева, информации об убытках в сельском хозяйстве из-за нашествия репейниц к ним пока не поступало. Однако во многом именно аграрии виновны в массовом распространении бабочек.

"Главная проблема – что у нас монокультуры на юге. Они истощают грунты и нарушают экосистемы. И у нас нет многих природных врагов, которые могли бы ограничивать численность таких видов", – подчеркнул профессор.

Впрочем, по его мнению, подобное нашествие вряд ли станет регулярным явлением.

"Как правило, из-за голода и болезней численность таких видов быстро идет на спад. Вероятно, в следующем году всплеска не будет. Что они съедят в этом году – мы не знаем", – констатировал украинский ученый.

Vanessa cardui facebook.com/valery.korneyev

Ранее OBOZREVATEL писал, что ровно год назад, в начале июня 2018 года, в Киеве зафиксировали нашествие бабочек другого вида – многоцветницы черно-рыжей (Nymphalis xanthomelas).

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