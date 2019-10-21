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21 октября • обновлено в 14:10
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"Наше главное оружие!" "Квартал 95" впервые прокомментировал скандал из-за песни о Гонтаревой

1.3т Читать материал на украинском

Коллектив студии "Квартал 95" обратился к министру культуры, а также министру экономики, торговли и сельского хозяйства Украины в связи со скандалом вокруг номера, посвященного пожару на даче бывшей главы НБУ Валерии Гонтаревой.

Артисты заявили, что "юмор – их главное оружие" и они будут с гордостью заниматься своим дело. Текст обращения опубликован на странице студии в Facebook.

"Почти каждый выпуск "Вечернего квартала" стает резонансным, потому что мы шутим на темы, которые волнуют общество. "Квартал" – это острая политическая сатира, так было, есть и будет. Даже если это не нравится некоторым политикам", – заявили "кварталовцы".

Они также высказали сожаление, что "заслуженный коллектив хора им. Веревки поддался незаслуженной информационной атаке". По их словам, певцы не принимали участие в подготовке номера.

Министра культуры Владимира Бродянского, который после скандала попросил прощения у Гонтаревой, артисты пригласили на следующий концерт, чтобы он "сразу сказал, за что ему стыдно, а за что нет".

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Коротков Сергей
Коротков Сергей
Ребята,вы молодцы. Продолжайте. А воют те,кого проплатили
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