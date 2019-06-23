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"Наша традиция – свобода": в Киеве проходит Марш равенства. Фото и видео онлайн

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В Киеве 23 июня стартует Марш Равенства "КиевПрайд" в поддержку ЛГБТ-сообщества.

С раннего утра в центр города стянулась больше тысячи полицейских и противники мероприятия (чтобы посмотреть онлайн трансляцию, проскролльте до конца страницы).

Начало "КиевПрайд" назначено на 09:00. Тема: "Свобода. Единство. Борьба", а главный лозунг — "Наша традиция — это свобода!"

"Наша традиция – свобода": в Киеве проходит Марш равенства

РБК

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За пару часов до мероприятия противники марша перекрыли Владимирскую улицу. По данным "РБК", они разместились на пластиковых стульях на проезжей части.

"Наша традиция – свобода": в Киеве проходит Марш равенства

В 6:20 к месту сбора противников марша стянули полицию. "Правый сектор", "Традиция и порядок", "Карпатская Сечь", а также христианские церкви вышли на "Всеукраинское молитвенное стояние в защиту детей и семей", чтобы сорвать Марш Равенства.

"Наша традиция – свобода": в Киеве проходит Марш равенства

Возле главного корпуса университета им. Шевченко они еще с вечера, 22 июня, установили сцену и звукоусиливающую аппаратуру. Противники ЛГБТ вышли с флагами "Слава Христу Царю", "Христианский фронт", установили деревянный крест.

Напомним, что в связи с проведением Марша равенства в Киеве ограничили движение по центральным улицам города 22 июня с 18:00.

"Наша традиция – свобода": в Киеве проходит Марш равенства
"Наша традиция – свобода": в Киеве проходит Марш равенства
"Наша традиция – свобода": в Киеве проходит Марш равенства
"Наша традиция – свобода": в Киеве проходит Марш равенства
"Наша традиция – свобода": в Киеве проходит Марш равенства
"Наша традиция – свобода": в Киеве проходит Марш равенства
"Наша традиция – свобода": в Киеве проходит Марш равенства
"Наша традиция – свобода": в Киеве проходит Марш равенства
"Наша традиция – свобода": в Киеве проходит Марш равенства

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 июня на кинопоказе в рамках ЛГБТ-события "КиевПрайд" на участников напали неизвестные в балаклавах. По словам организатора, среди участников, которых избили, были несовершеннолетние.

Одним из пострадавших стал сотрудник "Театра переселенцев" и представитель фэшн-индустрии Олег Родион Шуригин-Греклов. Ему понадобилась госпитализация.

Заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой предупреждал, что 23 июня все подразделения системы Министерства внутренних дел будут задействованы в патрулировании города. На "КиевПрайд" также пригласили президента Украины Владимира Зеленского.

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Место
УкраинаКиев
Тег
ЛГБТ
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