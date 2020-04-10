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10 апреля • обновлено в 11:05
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Андрей Алехин
Андрей Алехин
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Наша школа - заповедник невежества и пошлости. Видеоуроки это показали

2.1т

А насчёт видеоуроков, когда наконец стало отчетливо видно, почему это молодое поколение, мягко говоря, не блещет эрудицией и отказывается интересоваться знаниями, жизнью, войной на востоке, - а вы вот честно думали, что учителя - это какие-то полубоги без страха и упрёка?

Да, конечно, "это просто оговорка" - и Атлантический океан в Австралии, и медведи в Антарктике, и Ливанская война вместо Ливонской, и чехарда с американскими президентами, это всё "учительница же волновалась" (хули ей волноваться, она же в записи идёт) - а если бы хирург разволновался, который вам операцию на сердце делает, или водитель Убера на перекрестке? - сто лет уже пишу: наша школа - заповедник невежества и пошлости, займитесь народным просвещением, вы одно поколение уже профукали: людей волнует, "Что нельзя делать в этот день", и как на фотографии выставить одну ножку на носок, чтобы удачно выйти замуж за олигарха.

Всё, что вы видите вокруг, всё это зелёное Средневековье: "Сваты", агрессия к "самым шоли умным?", Марув и Мендель, дуры на палочке, студенты-медики: "Не хотим Супрун, она учиться заставляет, как в Америке, хотим, как было" - это всё образование, всё оттуда, всё из школы: учительница волновалась.

Посмотрел я эти уроки: советская провинциальная школа, тупое начитывание текста из учебника, интеллект учителей ровно тот же, что у кассирши из супермаркета - вот откуда ноги растут всех этих наших бед: президент - клоун, избиратели - ваньки жуковы, чистый, отфильтрованный от примесей, прекрасный мир Рыгины Дубовицкой.

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Автор
Андрей Алехин Андрей Алехин
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Алексея Алехина
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Школа и вообще образование реформированы по евростандартам и никакого развития ума и вообще образования там особо не предусмотрено. Увеличено количество физкультуры - раб должен быть глупым, сильным и здоровым, забыли?
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