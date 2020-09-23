"Работа превратилась в ад!" В больнице Харькова нет респираторов, медики массово бегут

В Харьковской городской больнице №25 сложилась критическая ситуация. Из учреждения увольняются медсестры, санитарки, на грани увольнения и врачи. Сюда стали привозить пациентов с COVID-19, но больница оказалась неготовой к такому наплыву пациентов.

Подробнее о том, что происходит в медучреждении, читайте в материале OBOZREVATEL.

Кинулись, а костюмов нет

В Харькове больных коронавирусом стала принимать в том числе и городская больница №25. До этого с пациентами справлялась областная инфекционка. Но с увеличением количества зараженных пришлось привлекать и дополнительные силы. Так, в 25-й для больных COVID-19 выделили 100 мест. Уже в первые дни они были заполнены почти все. У больницы выстроились десятки скорых, а некоторые пациенты приезжали даже сами.

Харьковская городская больница №25. Комментарии

Как рассказали сами сотрудники, больница оказалась неготовой к такому наплыву пациентов. Медики начали увольняться, а пациенты – жаловаться на то, что к ним никто из врачей не приходит, говорят, что некогда.

"Наша работа превратилась в настоящий ад. Никаких защитных костюмов у нас нет, никаких респираторов нет. Только одноразовые маски. Медсестры пишут заявления, потому что не хотят сами заразиться и подвергнуть опасности своих близких. Неужели руководство города, больницы не знало, что мы рано или поздно тоже будем принимать пациентов с коронавирусом? Бросились хотя бы за одноразовыми халатами, а их – несколько штук. Сказали, носите их целый день", – возмущается медработник 25-й больницы.

У медиков не оказалось никакой защиты.

Другая сотрудница говорит, что покупать защиту пришлось самой. "Я могу еще купить себе одноразовые халаты, перчатки, респиратор. А что делать другим? Врачи просто разбежались. Они не пишут заявления, но и подходить к зараженным людям не хотят. У кого-то дети, кто-то сам в группе риска. Скорые выстроились десятками под больницей. А у нас нет ничего! Нет лекарств, с кислородом проблема! Хоть пиши заявление и уходи, потому что работать невозможно", – отмечает медик.

Не хватает лекарств по протоколу

Врачи жалуются, что у них не только не хватает защиты, но в больнице нет достаточного количества медикаментов от коронавируса. "Просить пациентов купить за свои деньги нельзя, а у нас по протоколу не хватает медикаментов. Поэтому лечим тем, что есть. И проблема с кислородом, его не хватает на всех", – поделился на условиях анонимности один из врачей.

Кроме того, Оксана Шевченко, у которой мама попала в это медучреждение с тяжелой пневмонией, написала в Facebook: "Ситуация с брошенными на произвол больными COVID-19 в 25-й Харьковской больнице. Целое отделение тяжело больных оставили без осмотра и наблюдения врачей, потому что за один день уволились семь медработников. При этом 25-я в тот же день (19 сентября. – Ред.) приняла по скорой 60 пациентов. Главврач ушел домой в положенное время. Человек пошел отдыхать, оставив людей без медицинской помощи. Сегодня снова никто не приходит к больным. Заявили, что некому, поэтому на выходные останутся без лечения".

Пользователь рассказала, как в 25-й относятся к тяжело больным. Facebook Оксаны Шевченко

В самой больнице ни главный врач, ни его заместитель комментариев давать не хотят. "Они все в отделениях, неизвестно, когда придут", – сообщает секретарь.