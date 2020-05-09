Сивохо заявил, что 9 мая его команда возложила цветы в Донецке. Фото
Бывший советник секретаря СНБО Сергей Сивохо похвастался тем, что 9 мая "его команда" в оккупированном Донецке почтила память погибших во Второй мировой войне.
На своей странице в Facebook известный шоумен поздравил украинцев с историческим днем, опубликовав фото возложения цветов.
"Такой день... В Киеве, Краматорске и Донецке наша команда возложила цветы в память о тех, кто отдал свои жизни ради наших. С Днем победы, земляки! С Днем победы, украинцы!" – написал Сивохо.
При этом он не пояснил, как представители "его команды" оказались в подконтрольном российским оккупантам Донецке.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Сивохо заявил о необходимости "исправлять ошибки, прощать и просить прощения" у жителей оккупированного Донбасса, чем разозлил украинцев.
Также он спровоцировал волну возмущения словами о том, что мир в Украине неизбежен, а противоположного якобы хочет лишь "воинствующее меньшинство".
Сивохо, помимо всего, заступился за жителей ОРДЛО и призвал вернуть им украинские пенсии.
Кроме того, еще будучи советником СНБО, Сивохо назвал войну, развязанную Россией на Донбассе, внутренним конфликтом Украины.