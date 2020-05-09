Сивохо заявил, что 9 мая его команда возложила цветы в Донецке. Фото

Кирилл Лютый Общество 18:27, 9.05.2020 Обновлено: 18:55, 9.05.2020

Бывший советник секретаря СНБО Сергей Сивохо похвастался тем, что 9 мая "его команда" в оккупированном Донецке почтила память погибших во Второй мировой войне.

На своей странице в Facebook известный шоумен поздравил украинцев с историческим днем, опубликовав фото возложения цветов.

"Такой день... В Киеве, Краматорске и Донецке наша команда возложила цветы в память о тех, кто отдал свои жизни ради наших. С Днем победы, земляки! С Днем победы, украинцы!" – написал Сивохо.

При этом он не пояснил, как представители "его команды" оказались в подконтрольном российским оккупантам Донецке.

facebook.com/sivokho
facebook.com/sivokho
facebook.com/sivokho
facebook.com/sivokho
facebook.com/sivokho
facebook.com/sivokho
Сергей Сивохо

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