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Микола Мединський
Микола Мединський
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Наша армія приносить відкупну жертву за гріхи цілих поколінь

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Дев'ятого січня сповнилась четверта річниця загибелі бійців батальйону ім.Генерала Кульчицького Романа Фурика та Лагно Романа.

На місце бою у Станицю Луганську прибули побратими та бійці батальйону, щоб вшанувати молитвою та покладанням квітів пам'ять загиблих героїв. Панахиду очолив капелан батальйону ім. Генерала Кульчицького отець Микола Мединський.

Ісус, Вифлиємське дитятко, від Діви народився і прийшов у наш світ, щоб принести відкупну жертву заради життя цілого людства.

Наша армія приносить відкупну жертву за гріхи цілих поколінь

Наші українські воїни приносять відкупну жертву за гріхи цілих поколінь, внаслідок котрих на нашій землі утверджувалась кривава московитська імперія, та у свідомості нашого суспільства поширювались смертоносні метастази "руського міра".

Наша армія приносить відкупну жертву за гріхи цілих поколінь

Сьогодні Українські воїни, наслідуючи Христа, приносять жертву Любові заради гідного, достойного життя Українського народу у своїй Рідній Хаті, Українській Державі.

Тож допоки ми пам’ятаємо їх, тих хто загину за Україну, допоки вони живуть у нашому серці та пам’яті нашого народу, до тих пір наша Українська нація безсмертна і непоборна.

ХРИСТОС НАРОДИВСЯ У ЯСЛАХ ВЕРТЕПУ- УКРАЇНА ВІДРОДЖУЄТЬСЯ У НАШИХ СЕРЦЯХ!

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Микола МединськийМикола Мединський
Темы
АТО на ДонбассеВойна на Донбассе
Место
Украина
Теги
Новости Донбассавойна
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