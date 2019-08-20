"Наш Вова на велике": кортеж Зеленского попал на видео и разозлил украинцев

В сети показали видео с кортежем президента Украины Владимира Зеленского, который 19 августа вместе с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху возвращался из Бабиного Яра.

Подтверждающие кадры опубликовал в Facebook украинский журналист Александр Гончаров (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Как отметил автор, из-за автомобилей Зеленского перекрыли движение для других водителей.

Кортеж Зеленского разозлил украинцев Скриншот из видео

Кортеж Зеленского и Нетаньяху засняли на видео Скриншот из видео

Украинцев возмутило количество машин в кортеже – их насчитали 26. Кроме того, Зеленскому напомнили обещания не перекрывать дорогу для киевских водителей.

"Нормально великом ездит", "Это ж как надо бояться своего народа , чтобы так охраняли", " У мелкого Вовы замашки, как у Наполеона", "Как же оно боится", "А мы за это платим", "Реквизит "Квартала 95" везет?", "Даже Янык так не делал!", "Наш Вова на велике едет!" – написали в комментариях.

Напомним, что в сериале "Слуга народа" президент Голобородько, которого сыграл Владимир Зеленский, ездит на работу на велосипеде. Еще будучи кандидатом в президенты Украины Зеленский отказался от поездок на велосипеде из соображений безопасности.

Однако в своей предвыборной программе он обещал, что откажется от кортежей с охраной, чтобы люди не страдали из-за перекрытия дорог.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве на Позняках перекрыли дорогу для проезда кортежа Зеленского, что вызвало гнев у водителей.

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