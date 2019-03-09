''Наш супергерой!'' Супрун назвала Шевченко кодом, который не смогла стереть Россия

Украинский поет и художник Тарас Шевченко является тем кодом страны, который не смогла стереть Россия и не смог игнорировать Советский Союз.

Об этом написала исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook в честь 205-летия со дня рождения Кобзаря. Она подчеркнула, что Шевченко до сих пор остается самым крутым украинским рассказчиком.

"Его произведения становились вирусными еще до того как появились социальные сети. Его истории о наших испытания, любовь, трагедии, ярость и победы стали тем кодом, который позже неоднократно спасал украинцев в критические моменты. Тем кодом, который не смогла стереть Российская Империя, не смог игнорировать Советский Союз и не имеем права забыть мы сегодня", - сказано в сообщении.

Супрун назвала Шевченко примером свободного человека, сила которого может переворачивать целые империи изнутри, используя упорный труд и правду.

"Где бы сегодня в мире не были украинцы - Шевченко с нами. Он с нами на фронте, на рабочих местах, в школах и университетах, и в плену у старого врага. Шевченко - это не портреты, памятники, картины или стихи. Шевченко - это пример свободного украинца, который говорит "нет" злу и несправедливости. Которого нельзя купить богатством или славой. Эго которого здоровое и сильное, но не больное. Настоящий супергерой еще до того, как рисовать его таким стало трендом", - написала министр.

Она подчеркнула, что в Украине все больше художников для коммуникации выбирают образ Шевченко. По ее словам, Шевченко может толкать украинцев к развитию только провоцируя на определение кто мы есть, и кем мы не являемся.

Напомним, в Украине 9 марта 2019 года празднуется 205-я годовщина со дня рождения выдающегося украинского поэта и писателя Тараса Григорьевича Шевченко.

Его сборник "Кобзарь" считается основой современной украинской литературы. Он был символом национального духа и вдохновлял патриотов на протяжении десятилетий. OBOZREVATEL собрал интересные факты из биографии украинского пророка и поздравления ведущих деятелей страны.

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