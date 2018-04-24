Когда к тебе приходит русский сапог, то наступает тотальный пиз*ец. Вряд ли об этом говорят русские пропагандистские сми, но, судя только по оккупированому Донецку, факт остается фактом: минус жд,минус аэропорт, минус банковская система, минус работа, минус права человека.

Для тех, кто родился в пензе, быть может это и нормально, не спорю. Но, для всего цивилизованного мира, нынешний Донецк - это мини Сомали в центре Европы, а не тот город, который принимал Евро.

Кстати, пока макеевские марсоходы бороздят просторы Сатурна, а в оккупированом рф Торезе изобрели нано-стакан, в Донецке идет песец. Пушной зверек, сожрав аэропорт и пассажирские жд перевозки, сейчас ну очень хочет сожрать автобусные перевозки по городу. Русская саранча в камуфляже собирается угробить город наглухо, сейчас объясню каким образом.

Начнем с того, что транспорт общественный в Донецке и Макеевке себя исчерпал: новые автобусы для пассажирских перевозок не привозят, а цены на запчасти как в мокселе. Соответсвенно получается, что маршрутки работают на грани рентабельности, а вкладываться в новые автомобили смысла нету из-за низкой стоимости проезда + ремонт изношенных авто выходит золотой. Даже при относительно низких ценах на топливо в

Донецке, поточный ремонт и стоимость запчастей + куча всевозможных типа налогов, съедают фактически всю прибыль.

Новости О реальных настроениях жителей в Донецке

Но владельцы маршруток нашли несколько выходов из ситуации: катают авто до последнего, а когда подходит дело к ремонту капитальному - оставляют убитый автобус как склад запчастей для остальных авто. Новая почта не работает, неа. Потому, при серьезной поломке - приходится или ждать русский месяц шоб сэкономить, или выкладывать гору в 2 воркуты высотой денег, чтобы купить здесь и сейчас деталь.

Также выход из положения есть очень простой - поднять стоимость проезда. На сейчас все владельцы маршруток сошлись во мнении, что для нормального функционирования транспорта, цена на проезд должна быть минимум 15 фублей с человека, а не 7 или 9, как сейчас.

Но, оккупационным так называемым властям абсолютно не интересны проблемы индейцев. На предложение поднять стоимость проезда до 15 оккупационных тугриков, гопота в пиджаках отвечает просто: нема питань, только тогда будете закупать специальные приемники для выдачи билетов пассажирам по цене страховки пятой точки Дженифер Лопес.

Вообще, предложение от частных владельцев маршруток из серии - шоб всем было хорошо - такое: проезд в маршрутке на дизтопливе на старых автобусах - 30 фублев, на новых 25 фублев с человека, а если авто на газу - 20. Короче, поставить при донецких зарплатах хотят цены как в рф на проезд. Муниципальные автобусы предлагают сделать по 15 фублев с человека, бо это как бы бюджетные.

Только оккупационные власти шлют на*уй такое предложение, ибо основная масса жителей Донецка и Макеевки добирается на работу двумя транспортами, а если повысить до уровня рф цены на проезд при зарплатах 7-10000 фублев, то 20-30% бюджета от зряплаты людей будут траты на дорогу на работу, а это грозит социальным бунтом. Нет, не переживайте, никто не думает за цивильных и проблемы цивильных. Просто при социальных бунтах и волнениях многие потеряют место у корыта распила денег от рф. Та и ТВ-картинка может получиться не такой красочной и сочной, шоб быдлу показывать в мурмансках - полюбому повышение цен на проезд скажется на настроениях общества, а значит где-то спалятся пропаган*оны.

Вообще, ситуация из серии низы не могут, верхи забили х*й на проблемы с транспортом:

Экономика лежит в Донецке

Запчасти и ремонт дорогие

Поднимать цену на проезд нужно, но будет социальный бунт

Верхи хотят стабильно воровать деньги из рф

Рф хочет красивую картинку коммунизма в Донецке

Водители не хотят сами ремонтировать авто, ибо нету инструмента и желания

СТО не хотят лепить из говна пулю и ставят цены такие, чтоб секс с руками оплачивался отдельно

На маршрутчиков-водителей цивильные пишут жалобы, бо на ведрах на

колесах тоже неохота кататься

Зарплаты у большинства цивильных в Донецке ниже, чем в сызрани

Автобусный парк ресурс вымотал, требуется капремонт

Типа новых автобусов -пазиков [в Донецке не делают автобусы, а тупо перекрашивают бракованные из немытой] рф выдала всего 40 штук на всю оккупированую часть Донецкой области

Все вышеперечисленные проблемы с транспортом можно назвать одним словом из 4 букв. И начинается это слово на ЖО. Думаю, концовку угадаете сами и без подсказок.

Да, кстати, вопрос к секте свидетелям донецкой фондовой биржи: чтобы изменить ситуацию по транспорту на оккупированых территориях только Донецкой области, нужно 700-800 новых автобусов. Назовите мне, пожалуйста, фамилию идиота, который готов купить и привезти этих 700 новых авто на территорию области. Не слышу.

Но дынырийские вожди - народ особенный, шоб вы знали. Вместо того, чтобы думать за цивильных и за развитие бизнеса, они решили поставить холопов на место - грядут проверки на техническую пригодность транспорта к перевозке пассажиров. Слово "проверка" на оккупированых переводится как - дайте взятку и получите штраф, если кто не в курсе.

То есть, ыканамисты дыныры, вместо того, чтобы думать о транспортном коллапсе в ближайшем будущем, как обычно думают где спиз*ить денег себе еще. Или кто-думает, что захарченко ночами не спит и думает о том, как поднять благосостояния донецких дворников? Даже откровенная вата все поняла - верхам насрать на крепостных, причем давно.

Феерический пиз*ец в итоге происходит: экономику гопота поднять не может и не умеет, поднять цены на проезд не дает и готовится потрусить маршрутчиков еще на бабло в виде проверок и взяток. Я требую медаль тем, кто придумал проверять частные маршрутки в Донецке на технические неисправности, ведь маршрутчики тупо свернут бизнес по перевозкам к ху*м: работать в минус никто не захочет, а взятки мешками денег и штрафы оплачивать тем более.

По словам владельцев маршрутных такси, те, кому выпишут штрафы за неисправность автотранспорта и несоотвествие, собираются в таком случае разобрать подуставшие авто или вообще позакрывать в гаражах до лучших времен,чтоб не работать в глухой минус и не иметь головных болей с ремонтами. По словам предпринимателей, к осени износ автобусов достигнет своего апогея: будет дешевле не выпускать маршрутку на дорогу вообще, чем ее ремонтировать или платить штраф за нее, ибо запчасти ну уж больно очень дорогие, а вкладывать в маршрутный бизнес желания нету. Короче, к осени ожидаем коллапс пассажирских перевозок на оккупированых.

Мораль: зае*ись, асвабадили. Скоро на велосипедах ездить будут люди в Донецке на работу. Ну или на телегах. А Украине пиз*ец, смотри не перепутай.

P.S. Хочешь помочь русскому мальчику приехать домой с Донбасса в гробике? Это просто -инструкции на сайте http://hunta.in.ua/