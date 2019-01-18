Население вымирает: опубликованы шокирующие данные о демографии в Украине

Состоянием на 1 декабря 2018 года суммарная численность населения Украины составляла 42 177 579 человек.

Согласно данным Государственной службы статистики, общая численность населения в течение января-ноября минувшего года сократилась на 208,8 тысячи человек.

Отмечается, что в стране (без учета оккупированного Крыма) сохраняется существенное превышение числа умерших над новорожденными: 100 на 58.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые забили тревогу из-за демографии в Украине, заявив, что нации грозит полное исчезновение всего лишь за полтора века.

По прогнозам, если ситуация не изменится, то за 30 лет население страны уменьшится до 25 миллионов.

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