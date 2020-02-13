Население в Украине стремительно стареет: озвучены тревожные цифры

Население в Украине стремительно стареет. Самая настоящая беда образовалась на рынке труда: на троих работников сейчас припадает два пенсионера.

Об этом рассказала ведущий научный сотрудник Института демографии и социсследований НАН Украины Лидия Ткаченко, передает ТСН. "Немногочисленные поколения, которые были рождены в 90-2000-х годах, сейчас взрослеют. Они выходят на рынок труда, а их очень мало. На пенсию выходят, например, люди, которые родились в 60-тых годах. Их где-то в полтора раза больше чем поколение 90-х", – пояснила она.

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К 2050 году украинцев станет еще меньше "ЗН"

Отмечается, что в стране недавно насчитали более 37 миллионов человек, однако, в ООН прогнозируют, что к 2050 году украинцев станет еще на 20% меньше.

"Это была оценка. Перепись даст скорее всего меньше населения. Всегда перепись населения дает меньше, чем оценки, которые базируются на регистрах. Разница может быть довольно существенная", – предупредила при этом Ткаченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, данные так называемой электронной переписи населения Украины свидетельствуют о том, что население нашей страны составляет 37 млн 289 тысяч человек. Из них 20,009 млн женщин и 17,28 млн мужчин.

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