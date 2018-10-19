Население Украины продолжает сокращаться: опубликованы свежие данные

Численность населения в Украине, по оценке, на 1 сентября 2018 составила 42,234 млн человек.

Как сообщили в Государственной службе статистики, в течение января-августа 2018 года население страны сократилось на 152,4 тыс. человек.

"Численность населения в Украине, по оценке, на 1 сентября 2018 года составила 42234,0 тыс. человек. В течение января-августа 2018 года численность населения уменьшилась на 152,4 тыс. человек. Остается существенным превышение числа умерших над числом живорожденных: на 100 умерших - 58 живорожденных", - сказано в сообщении.

Отмечается, что данные приведены без учета временно оккупированных территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина стремительно теряет население из-за миграции в ЕС.