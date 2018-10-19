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Население Украины продолжает сокращаться: опубликованы свежие данные

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Численность населения в Украине, по оценке, на 1 сентября 2018 составила 42,234 млн человек.

Как сообщили в Государственной службе статистики, в течение января-августа 2018 года население страны сократилось на 152,4 тыс. человек.

"Численность населения в Украине, по оценке, на 1 сентября 2018 года составила 42234,0 тыс. человек. В течение января-августа 2018 года численность населения уменьшилась на 152,4 тыс. человек. Остается существенным превышение числа умерших над числом живорожденных: на 100 умерших - 58 живорожденных", - сказано в сообщении.

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Население Украины продолжает сокращаться: опубликованы свежие данные

Отмечается, что данные приведены без учета временно оккупированных территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина стремительно теряет население из-за миграции в ЕС.

Место
Украина
Объекты
населениеГосударственная служба статистики Украины
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Сами и виноваты, не ценят свою и чужую жизнь. Пьют, лихачат, полагаются на авось во всем - еде, пожарной безопасности, поведении на воде. Самоубийственная нация.
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Livesey David
Livesey David
У каклов все "хорошо", именно поэтому какло власти боятся перепись проводить.
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Dmitryk Aleksandr
Dmitryk Aleksandr
Евро-арабы спасут популяцию нерабов!
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