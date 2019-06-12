Население Украины пересчитают с помощью гаджетов: появились подробности

Перепись населения Украины в 2020 году впервые будет проходить при помощи электронных устройств. Посчитают не только граждан, постоянно проживающих в Украине, но и заробитчан.
Новые подробности о переписи украинцев рассказала в эфире ObozTV директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова.
Комментируя предусмотренную на проведение переписи сумму в 2 млрд грн, Либанова отметила: "Если сравнивать с финансированием Академии наук, то это, наверное, много. Если сравнивать с тем, сколько стоит перепись населения в нормальных странах, таких же по численности, как Украина, то это две копейки".
По ее словам, электронная перепись населения подразумевает, что "переписывальщики будут заходить в жилье не с бумагами, на которых будут ставить свои отметки, а сразу с айпадами".
"Даже если человек во время переписи находится, допустим, в Польше, в течение трех месяцев, он остается гражданином и постоянным жителем Украины. Он будет считаться в населении Украины как временно отсутствующее лицо. Чтобы перестать считаться в Украине, надо пребывать за ее пределами более 12 месяцев. У нас львиное число мигрантов работает за границей короткое время", – уточнила эксперт.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее первый вице-премьер-министр Степан Кубив рассказал, что граждане во время переписи смогут самостоятельно заполнить нужные данные в электронном кабинете домохозяйства через смартфон. Те, кто не сможет сделать это, заполнят традиционную анкету.
Кабмин уже создал межведомственную комиссию, которая будет отвечать за перепись населения, запланированную в 2020 году.
По данным Государственной службы статистики Украины, население страны за 2018 год сократилось на 233,3 тысячи человек.
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