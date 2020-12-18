Население Украины с начала года сократилось на более 230 тысяч
Население Украины составляет 41 млн 670,8 тыс. человек, по данным на 1 ноября 2020 года.
За десять месяцев (период январь-октябрь) количество жителей страны уменьшилось на 231,6 тыс., то есть около 0,55%. Эта информация была опубликована Государственной службой статистики Украины на официальном сайте 18 декабря.
Пресс-служба ведомства отметила, что в Украине количество умерших существенно превышает живорожденных (100 к 51 соответственно).
За десять месяцев с начала текущего года в стране родились 247,3 тыс., умерли 485,7 тыс. человек. Среди погибших было 1,6 тыс. детей в возрасте до одного года.
Для сравнения: за этот же период в прошлом году родились 262,3 тыс., умерли 486,8 тыс. человек. (детей меньше года – 1,9 тысячи).
В 2020-м в Украине зафиксировали меньший отрицательный миграционный прирост населения, чем в предыдущем году. Этот показатель означает, что из страны уехало больше граждан, чем прибыло.
За первые десять месяцев 2020-го показатель составил 6,9 тыс. (годом ранее – 12 тысяч человек).
Напомним:
Так называемая электронная перепись показывала, что население Украины составляет 37 млн 289 тысяч человек.
"Перепись" стартовала в Украине 1 декабря и проходила в несколько этапов.
В 2023 году правительство планирует провести перепись за 7,26 миллиарда гривен.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Вашингтонском университете спрогнозировали, что к концу XXI века в Украине, как и в большинстве стран мира, численность населения может снизиться в два раза и более (до 17,6 млн).