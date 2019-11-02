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2 ноября • обновлено в 10:15
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Мерещатся бандеровцы: волонтеры рассказали о пропаганде России в Золотом

1.7т Читать материал на украинском

Жители села "Золотое-4" в Луганской области на линии разграничения Донбасса верят, что их со стороны террористов обстреливают "львовские бандеровцы".

Об этом в эфире передачи "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" заявили волонтеры Зоряна и Екатерина, описывая интенсивность пропаганды России и ее воздействие на создание местных жителей. По их словам, жители Донбасса в основном выступают за прекращение войны (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Волонтеры Зоряна и Екатерина

Волонтеры Зоряна и Екатерина

Скриншот видео

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"Одна женщина из "Золотого-4" вообще сказала мне, что по ту сторону нет россиян, которые стреляют по местным жителям. На самом деле, по ее словам, сюда приезжают "львовские бандеровцы", которые сначала стреляют по сепаратистам, а потом обстреливают местных жителей", – подчеркнули они.

Также волонтеры отмечают катастрофическую нехватку "украинского пространства" на территории линии разведения. По их словам, необходимо доносить до местных жителей позицию Украины, привозить туда украиноязычную прессу и глушить пропаганду с российских телеканалов.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как террористы выступили с громким заявлением, что в так называемой "ЛНР" завершили процесс отвода войск в районе населенного пункта Золотое Луганской области.

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Темы
Отвод войск на Донбассе Война на Донбассе Свобода слова Савика Шустера
Персона
Савик Шустер
Место
Украина
Теги
Донбасс пропаганда
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Волонтэрки пришли объяснить глюпым местным жителям, что те, кто их убивает, не бaндepoвцы и не со Львова, а из Кyeва? Ценная информация.
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
https://youtu.be/rBYWMbt_s5E ВОТ ТАК И ДУРЯТ СВИДОМЫХ ИДИОТОВ...
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Какая пропаганда?! Просто люди живущие там своими глазами видят кто на самом деле стреляет
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