Мерещатся бандеровцы: волонтеры рассказали о пропаганде России в Золотом

Жители села "Золотое-4" в Луганской области на линии разграничения Донбасса верят, что их со стороны террористов обстреливают "львовские бандеровцы".

Об этом в эфире передачи "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" заявили волонтеры Зоряна и Екатерина, описывая интенсивность пропаганды России и ее воздействие на создание местных жителей. По их словам, жители Донбасса в основном выступают за прекращение войны (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Волонтеры Зоряна и Екатерина Скриншот видео

"Одна женщина из "Золотого-4" вообще сказала мне, что по ту сторону нет россиян, которые стреляют по местным жителям. На самом деле, по ее словам, сюда приезжают "львовские бандеровцы", которые сначала стреляют по сепаратистам, а потом обстреливают местных жителей", – подчеркнули они.

Также волонтеры отмечают катастрофическую нехватку "украинского пространства" на территории линии разведения. По их словам, необходимо доносить до местных жителей позицию Украины, привозить туда украиноязычную прессу и глушить пропаганду с российских телеканалов.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как террористы выступили с громким заявлением, что в так называемой "ЛНР" завершили процесс отвода войск в районе населенного пункта Золотое Луганской области.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!