NASA опубликовало 30 невероятных фото космоса с телескопа Хаббл

Агентство NASA опубликовало невероятные фото космоса по случаю 30-летия телескопа "Хаббл". Он сделал их и отправил на Землю, однако эти снимки никто не видел ранее.

Фотографии с телескопа обнародовали на сайте Flickr. Стоит отметить, что NASA показало именно 30 снимков по случаю юбилея (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"На снимках изображены 30 ослепительных галактик, сверкающие звездные скопления и эфирные туманности. И в этих 30 небесных жемчужинах есть что-то особенное: все они видны в телескопы на заднем дворе. Некоторые из них также можно увидеть в бинокль или даже невооруженным глазом", – отметили на сайте NASA.

Отмечается, что все эти небесные объекты принадлежат коллекции, известной астрономам-любителям как каталог Колдуэлла.

Американский оптический телескоп "Хаббл" был запущен на борту космического корабля "Дискавери" в апреле 1990 года. Он является совместным проектом NASA и Европейского космического агентства. Телескоп назвали в честь Эдвина Хаббла.

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