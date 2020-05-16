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16 мая • обновлено в 23:47
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Диана Макарова
Диана Макарова
Волонтер Все статьи автора

Нас зупинили на Житомирській трасі: знущались, насміхались, погрожували...

15т
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Друзі, потрібна допомога.

Нашу машину зупинили поліцейські на Житомирській трасі, зупинка "Сосновий бір"

Претензії:

- Чому в машинах без масок?

(самі поліцейські прикривали маскою лише рота)

Нас зупинили на Житомирській трасі: знущались, насміхались, погрожували...

- Чому в машині четверо людей?

(посадочних місць 5)

Ось роз'яснення прес-секретаря патрульної поліції Києва щодо масочного режиму в приватних автомобілях, схоже, ці патрульні не бачили.

- Чому в машині собака?

Після наших численних зауважень поліцейський нарешті насунув маску на ніс. Двоє з групи відмовились представлятись.

Один дані про себе надав

- Гоцківський Валентин Францович дпп 006816. Жетон 0039039.інсп бат з забез супроводження

Схоже, поліції нема чого робити, або на нашу машину пішла рознарядка. Бо поліцейський аж на другу полосу вистрибував, щоб зупинити саме нас.

Нас зупинили на Житомирській трасі: знущались, насміхались, погрожували...

Після того як вони спитали, хто ми є, сім'я чи що, чому живемо разом - ми пояснили, що ми фронтові волонтери. Схоже, вони про це знали, бо тут і почались цілеспрямовані знущання.

Нам погрожували зброєю, кричали "А чого ви не на фронті? Що ви робите в Києві?", сміялись:

- О, повна машина клоунів.

- Ви що, на Фрунзе їдете?

Весь час сміялись:

- О, ви такі законопослушні...

Дивна ситуація, коли поліція знущається над законослухняністю громадян.

Коли ми чесно попередили, що викладемо відео й фото в інтернет - нам просто розсміялись в обличчя.

Нас зупинили на Житомирській трасі: знущались, насміхались, погрожували...

Поліцейські вимагали наші мобільні телефони "для більш повної перевірки"

Були реальні погрози:

- Я щас собаку застрелю, вас застрелю.

При цьому один звелів вивести собаку з багажника, другий тут же почав погрожувати, що застрелить пса. Пес агресії не проявляв.

Поліцейські постійно тримали руку на пістолеті.

Нас зупинили на Житомирській трасі: знущались, насміхались, погрожували...

Крили матом.

Після всього відпустили, штрафів не виписували (порушень-то нема)

Схоже, що мета була - просто познущатись або спровокувати.

Антон Геращенко, Арсен Аваков, ви щось знаєте, про такі замовні знущання? Бо важко повірити, що для української поліції таке поводження з громадянами - норма.

Нас зупинили на Житомирській трасі: знущались, насміхались, погрожували...

P.S. Після розголосу щодо ситуації ми отримали відповідь від першого заступника начальника Патрульної поліції України Олексія Білошицького:

"Сьогодні у соціальних мережах з’явилась інформація щодо некоректного спілкування працівників патрульної поліції з громадянами біля дорожньої станції патрульної поліції "Сосновий Бір".

Департаментом патрульної поліції вже проводяться всі невідкладні першочергові дії.

За вказаним фактом розпочали службове розслідування. Поліцейські відсторонені від виконання службових обов’язків.

У разі підтвердження фактів порушення службової дисципліни, поліцейських буде притягнуто до суворої дисциплінарної відповідальності.

Наголошую, що прояви подібної поведінки під час спілкування з громадянами не можуть мати місце в роботі патрульної поліції"

Нас зупинили на Житомирській трасі: знущались, насміхались, погрожували...

В понеділок ми їдемо давати свідчення. Сподіваюсь, ця історія матиме продовження.

Дякую за допомогу, друзі.

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Автор
Диана Макарова Диана Макарова
Тема
Карантин в Украине
Место
Украина
Теги
полиция Национальная полиция Украины Министерство внутренних дел Украины карантин
Источник
Источник: Facebook Діани Макарової
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