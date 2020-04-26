О пальмах, двойном урожае, пустыне и бурях в Украине. Интервью с синоптиком об аномалиях погоды

Нынешний год выдался весьма аномальным: сначала была теплая и бесснежная зима, затем пришли пыльные бури и масштабные пожары.

Каких еще сюрпризов ждать украинцам от природы, увидим ли мы еще снег и морозы, когда в Украине можно будет выращивать два урожая картофеля и каким будет лето в этом году – обо всем OBOZREVATEL побеседовал с кандидатом географических наук, синоптиком Харьковского гидрометцентра Игорем Кибальчичем.

– Киев, Житомир, да и другие города недавно накрыла пыльная буря. Сегодня уже и в Ривне. Я не припомню за последние лет 10 подобного явления. Сильные ветра и даже ураганы были, но чтобы с такой пылью! Что произошло с природой?

– Что касается пыльных бурь, то тут наложились три основных фактора. У нас была бесснежная зима и накопление влаги в почве очень низкое. У нас был дефицит осадков по всей Украине. Это первый фактор. Затем в начале апреля у нас были пожары. И после пожаров на большой территории образовалась мелкодисперсная пыль – зола, пепел, который очень легко поднимается ветром и переносится на большие расстояния.

Плюс поспособствовала циркуляция. У нас была обширная циклоническая депрессия, которая располагалась над территорией Европейской России. А Украина как раз была на ее периферийной части. Соответственно у нас по всей территории усиливался ветер, преимущественно северо-западный, юго-западный. Что способствовало поднятию этой пыли и перенос на большие расстояния.

Игорь Кибальчич Facebook Игоря Кибальчича

Плюс тот фактор, что у нас поля еще достаточно пустые, растительность низкая и она не способна сдерживать поднятие пыли. И все три фактора сработали и привели к тому, что у нас случились такие пыльные бури.

Конечно, далеко не каждый год такое бывает, для северных областей Украины это вообще редкое явление. Пыльные бури бывают в основном на юге: это Херсонская, Николаевская, Запорожская области.

Например, в 2007 году весной были сильные бури на юге, порывы ветра достигали 24-34 м/с. И длилось все это несколько дней. А сейчас скорость ветра в Киевской и Житомирской областях была слабее, порядка 20-24 м/с.

– Я видела, вы постили фото с Черниговщины, где прошла песчаная буря, и поля превратились в песчаную пустыню. И слышала, что причиной этого могла стать и привычка фермеров вырубать лесополосы. Могло ли это поспособствовать таким бурям?

– Конечно. Потому что лесополосы призваны уменьшить количество переносимой пыли в весенний период и перенос снега зимой. Зимой лесополосы задерживают снег на полях, иначе все это сдувается куда подальше на дороги. А весной и летом сдерживают перенос пыли. Вырубка, это, конечно, усугубляющий фактор.

Так выглядят поля на Черниговщине после сильного ветра Facebook Игоря Кибальчича

– Возможно, чем дальше, тем чаще будут повторяться все эти бури?

– Да, учитывая, что климат меняется, особенно это видно в среднемесячных и среднегодовых температурах. Количество осадков не меняется, а меняется их распределение по времени. Они становятся более редкие, но в то же время более интенсивные.

Увеличивается длительность засушливых периодов, но когда осадки выпадают, они носят стихийный характер и порой фиксируется их рекордное количество.

– Похоже, что у нас скоро будет сезон дождей и сезон засухи.

– Да, бывает такое в теплый период, когда целый месяц нет дождей. А потом как зарядят и надолго. У нас на Слобожанщине часто случается в конце лета и в начале осени длительные засушливые периоды. К примеру, в 2018 году, у нас был рекорд на сухой август, ни одного дождя не выпало. Это впервые в истории станции. В 2015 году у нас с сентября по ноябрь за три месяца выпало всего 13 мм. Да и в марте, и апреле по всей стране недобор осадков. И неизвестно, когда будут дожди, которые промочили бы почву на достаточную глубину.

– А пожары в Чернобыле и на Житомирщине, они связаны с изменением климата или это опять вмешательство человека?

– Я думаю, это вмешательство человека. Потому что если взять природный фактор, то сейчас нет ситуаций для пожаров. Летом бывают сухие грозы, когда молнии бьют, но осадков толком нет, обычно это происходит в жаркую погоду. И за счет молний может произойти возгорание.

Но сейчас гроз нет, не сезон. И поэтому причиной пожара может быть только человеческий фактор. Либо халатное отношение к огню, либо намеренные поджоги, не знаю.

Пожар в Чернобыле

– Сухая почва из-за аномальной зимы и нехватки влаги могут способствовать масштабному распространению пожара?

– Да, конечно, могут. Прошлогодняя растительная подстилка сухая, и вспыхивает как спичка. Плюс ветер. Апрель очень ветреный месяц, практически каждый день ветер усиливается до 12-15 м/с и даже больше. Ветер раздувает пламя, и масштабы пожара увеличиваются.

– Я как-то разговаривала с экологом, он говорил, что в Украине из-за изменения климата появятся пустыни и полупустыни. Так ли это и где они могут появиться?

– Да, такой риск есть. Опять же это на юге Украины – Одесская, Николаевская, Херсонская области. Например, на юге Одесской области ситуация очень катастрофическая. В плане того, что у них прошлый год в Измаиле оказался рекордно сухим, и с начала года тоже нормальных дождей не было. Посевы озимых начинают погибать. Аграрии там в панике. Потому что основные циклоны проходят в более северных широтах. А у них постоянное преобладание антициклона и дефицит осадков.

Кстати, в Харькове среднегодовая температура поднялась на 2 градуса выше нормы. Такая же тенденция и в других регионах. У нас в Харькове сейчас среднегодовая температура такая, как в середине 20 века была характерна для Херсона или Ужгорода. Естественно, на юге еще жарче.

В Евроазиатской части глобальное потепление выражается очень интенсивно. Экваториальная часть, тропические регионы не так подвержены изменению климата, там все происходит медленно. А у нас, в более северных шротах, это заметнее.

– После такой аномально теплой и бесснежной зимы к чему нужно готовиться украинцам? Вот уже апрель удивляет – он достаточно прохладный. А вы в комментариях писали, что и в мае могут быть заморозки. Какой будет май? И действительно ли летом нас ждет страшная жара?

– Насчет мая: по данным на текущий момент он будет либо в норме или даже немного ниже нормы по температуре. Жарким вряд ли будет. И не исключены в отдельные дни заморозки и на поверхности почвы, и в воздухе. Потому что сложились такие условия, что зимой у нас основной холод был зажат в арктическом регионе, и преобладал перенос более теплых воздушных масс с запада. А сейчас наоборот, все чаще и чаще с севера проникают более холодные воздушные массы на юг. Это приводит к периодам похолодания и заморозков.

– А лето?

– Что касается лета, то вряд ли оно будет сильно жарким. Периоды жары будут, но не стоит ждать чего-то экстремального. Вряд ли стоит ждать +40°С. Потому что обычно после теплой зимы, а особенно рекордно теплой, лето, как правило, не такое жаркое.

– Ну, а что касается следующих зим? Они будут такими же теплыми, и о снеге нам придется только мечтать?

– Скорее всего следующая зима, да и последующие, будут в пределах нормы. А прошлый сезон был аномальным, навроде того, что у нас было летом 2010 года, когда наблюдались рекордные температуры. У нас тоже были пожары. Аномалии происходят раз в 150-200 лет. Скорее всего и прошлая зима из разряда такого же. Поэтому снег никуда не исчезнет.

– На сколько может подняться температура в Украине, реально ли, что через несколько лет жара в +40°С у нас будет нормой?

– Я бы сказал, что в ближайшие лет 10-20 серьезных изменений в этом плане не увидим. Что будет через 50 лет? Будет зависеть от того, как изменится количество выбросов парниковых газов, как изменится площадь лесов. Потому что это все отражается на циркуляции воздушных масс.

И даже то, что будет с мировой экономикой, имеет значение. Потому что вы знаете, что во время пандемии коронавируса многие страны прекратили выбросы парниковых газов из-за сокращения производства. И постепенно уже наблюдается снижение углекислого газа, метана. Как дальше будет развиваться ситуация, неизвестно.

Могу сказать, что в субтропики мы пока не превратимся, все равно будут морозы и снег. Но среднегодовая температура продолжит постепенный рост. В течение десятилетия это будет заметно. За 10 лет может среднегодовая температура вырасти на 1 градус.

– Помните, осенью Киев окутал жуткий туман, реально ничего не было видно. Тогда эксперты, синоптики говорили, что это антициклонная, безветренная погода. И само качество воздуха было очень плохим, карты показывали, что у нас уровень СО2, как в Китае. Это исключение, или такая погода в будущем будет для нас привычной?

– Это все зависит от атмосферной циркуляции, и год на год не приходится. Допустим, в один год преобладает поле высокого давления, соответственно у нас наблюдается больше инверсии и скопление таких вредных веществ у поверхности земли. Синоптики называют это "метеорологические условия высокого загрязнения". И естественно, если осенью многие жгут листья, траву, вся эта гарь накапливается в приземном слое и никуда не девается.

Если у нас будет преобладать циклоническое поле, то у нас будет ветреная погода, с осадками, и такого накопления вредных веществ не будет. Каждый год будет по-разному.

И еще зависит от человека. Если люди понимать ответственность за свои действия, тогда и другие будут меньше страдать.

– В прошлые годы в интернете появлялись фото и видео смерчей над территорией Украины. Они не были сильно разрушительными. Но есть ли угроза того, что смерчи, ураганы станут привычными для нашей территории, как в Америке, например?

– Конечно, таких смерчей по количеству и интенсивности, как в США, у нас не будет. Потому что у нас не такие географические условия, чтобы происходили подобные вещи. Тем не менее у нас каждый год фиксируется несколько смерчей по территории, пару десятков в год бывает. В основном они проходят по малонаселенным районам и существенного ущерба не приносят. Я сам занимаюсь регистрацией таких смерчей и выкладываю в европейской базе штормовых сообщений. Есть такая база, где волонтеры из разных стран выкладывают сводки экстремальной погоды.

Смерч на Тернопольщине kp.ua

Хочу сказать, что впечатление о том, что смерчей у нас стало больше, несколько обманчиво. Просто в последнее время у многих появились видеокамеры, телефоны, которые могут фиксировать такие явления. Даже жители в селах могут это все заснять. А раньше это ставалось не зафиксированным, люди просто рассказывали. Когда же стали фиксировать, у нас появился тренд роста этих явлений. Но скорее всего, и в прошлом смерчей было столько же, как сейчас.

– Нам не стоит бояться, что с изменением климата к нам придут еще и смерчи?

– Нет. Потому что такое явление зависит не только от изменения климата, но еще и от географии местности: от рельефа, положения моря и суши, гор и т.д. В Америке складывается много факторов, там их штук 10, которые способствуют развитию смерчей и торнадо.

Смерч на Черниговщине ТСН

– Можно ли нам ждать каких-то плюсов от изменения климата? Может, по два урожая в год будем собирать?

– В качестве плюсов можно предположить, что мы будем выращивать более теплолюбивые культуры, которые характерны для субтропиков – инжир, киви, гранат. На юге Украины их можно будет выращивать. Все зависит от количества осадков - если у нас будет наблюдаться их дефицит, то расти такие культуры толком не будут. Разве что в орошаемых районах.

А если осадки у нас увеличатся, то можно будет картофель собирать два раза в год.

Сейчас в Одесской области на побережье моря уже пытаются выращивать пальмы, которые выдерживают морозы до -15, и они нормально растут. А севернее не получается, потому что бывают арктические вторжения и они погибают.

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