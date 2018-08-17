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Тарас Возняк
Тарас Возняк
Український культурологВсе статьи автора

Нас ґвалтують, а ви прикидаєтесь, що це не так

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У Верховній Раді знову заговорили про запровадження візового режиму із Росією. І міністр інфраструктури Володимир Омелян анонсував повне припинення жд і автобусного сполучення із країною-агресором. – ред.

Тут питання, чи ми далі пробуємо підігравати Російській Федерації у її війні проти нас чи ми хочемо сказати "так-так, ні-ні"? А не ухилятися чи вдавати, що війни немає. Чим є жд-сполучення і взагалі економічні контакти із Російською Федерацією, які глибоко збудовані в Україні? Це торгування хлопцями, які сидять в окопах на сході. Вони нам кілька хлопців уб’ють, а ми їм продамо якийсь товар чи вони нам якийсь. Це глибоко аморальна і безчесна позиція, причому не тільки керівництва, а й всього нашого суспільства, котре прикидається, що його не ґвалтують. А його ґвалтують.

Новости
Геть з України російські книги, церкву, попсу, серіальчики і поїзди!

І в цьому контексті, для мене, хто хоче їхати до Росії – нехай їде через Литву, Білорусь, через Аляску. Будь ласка, це буде та ціна, яку він заплатить за співпрацю із агресором.

Так само на свою територію ми не повинні допускати злочинців, терористів, диверсантів і агентів впливу із Росії. В цьому сенсі візовий режим є інструментом регуляції цієї політики. А зараз такої регуляції політики нема. Російська Федерація видала російський паспорт і вона сама вирішує, хто має законне право в’їхати в Україну. От цікаво – ми суверенна країна чи ми країна – недокраїна?

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Тарас ВознякТарас Возняк
Темы
Российско-украинский конфликтВойна
Место
Украина
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Комментарии на сайте не модерированы
Semizalupiv Opanas
Semizalupiv Opanas
идиот искрометный..да уж .,такого спеца как покойный Кирпа видать уже не будет...
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