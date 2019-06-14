"Нас снова будет ждать Россия": Вятрович предупредил украинцев о роковой угрозе

Если украинцы откажутся от достижений, которых удалось добиться за годы после Майдана, то вновь вернутся к тотальной российской экспансии и потере вектора развития как самобытная нация.

Такое предостережение озвучил на своей странице в Facebook директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. Он призвал людей не забывать о том, что изменения, заложенные после Революции Достоинства, только начинают давать плоды и их потенциал еще далеко не раскрыт.

"Но эти изменения (в реформах армии, интеграции в Европу и НАТО, гуманитарной политике, децентрализации, экономике, здравоохранении и прочем) могут остановить. Из-за непонимания их важности, непрофессионального подхода, халатности или злого умысла. Мы прошли большую часть пути к сильной демократической европейской Украине. И эта дорога состоит не только из названных и не названных реформ. Украина рискнула начать изменения с горизонтом планирования длиннее, чем ближайшие выборы. Видеть стратегию и двигаться системно – это ключевой вызов для общества, которое привыкло не жить, а выживать на протяжении веков", – пишет Вятрович.

Владимир Вятрович Facebook Владимира Вятровича

Именно поэтому, подчеркивает он, на нынешнем этапе крайне важно видеть стратегию, а не кормить общество простыми рецептами, которые не работают. Ведь только с такой ответственной позицией можно добиться желаемых результатов и перехода к качественно новой политике.

"Видеть стратегию и строить институты, а не снова предлагать только смену лиц – это и есть требование Майдана, которое запустило ключевые изменения. Просто возвращаться назад (в предвыборной риторике некоторых политиков – "не потерять еще 5 лет") не только глупо, но и крайне рискованно. И даже не потому, что в начале пути нас снова ждет Россия. Даже с этим мы сможем снова справиться благодаря героям, которых рождает эта земля. Угроза в том, что безответственность снова и снова будет воспроизводить совковые модели в наших детях", – предупредил Вятрович.

Подытоживая, он сравнил сложный исторический период, который вынуждена пережить Украина, чтобь отстоять свою государственность, с походом в горы.

"Кто ходил в горы без карты по незнакомому маршруту, знает этот злую шутку: ты можешь развернуться, потому что утомительно и вокруг одни сосны, а можешь за следующим пригорком увидеть невероятный пейзаж. Могут еще, конечно, дальше и дальше быть сосны, но горы учат нас: чтобы любовались сердце и глаза, бывает, избейте ноги в кровь", – ярко подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вятрович считает, что все достижения Майдана украинцы стали воспринимать как данность и теперь хотят ввергнуть в забвение тех людей, которые сделали революционные изменения возможными.

Ранее он предупредил, что намерение президента Украины Владимира Зеленского провести референдум о вопросе формата переговоров с Россией по поводу войны грозит исчезновением Украины. Такой сценарий станет неким подобием брекзита в Великобритании, который сделал страну заложником геополитического тупика.

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