"Нас отправили умирать?" В Индии тяжелобольные дети из Украины попали в ловушку из-за пересадки органов

В одном из госпиталей Индии шесть украинцев безрезультатно ждут пересадки органов. Они стали заложниками ужасной ситуации: Минздрав Украины направляет их на операции в эту страну, а индийские власти не желают отдавать органы своих соотечественников нашим людям.

В результате украинцы живут в клинике годами в надежде, что индийские врачи сжалятся над ними и проведут операцию.

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"Зачем вы нас сюда отправили"

27 марта в госпитале в Индии умер 10-летний Дима Пальок из Берегово. Мальчик провел в госпитале 15 месяцев, но так и не дождался пересадки сердца.

Последние полтора года в Индии существует негласное правило: органы на пересадку в первую очередь должны отдавать своим гражданам, а не иностранцам. Индийские клиники не отказывают нам в лечении, берут деньги, но операций не проводят. Однако Минздрав все продолжает и продолжает отправлять в эту страну наших сограждан.

Димина бабушка, Анна Пальок, рассказала нам, что на самом деле судьбой ребенка Минздрав практически не интересовался.

Дима Пальок

"Они заплатили деньги, отправили нас, и мы остались там одни. Зачем нас туда отправили умирать? Мы приехали туда с внуком в декабре 2018 года. А уже весной я начала бить в колокола. Летом писала письма в Офис президента, Верховную Раду, кому только не написала. Что тут мы никому не нужны! Никто нами не занимался, никакую пересадку сердца нам делать не собирались", – со слезами рассказывает женщина.

В Минздраве обещали приехать в Индию в декабре прошлого года и провести переговоры, чтобы решить проблему с операциями для украинцев, но так и не приехали. Также зам министра Дмитрий Коваль обещал, что переговоры пройдут в феврале, но они также не состоялись.

По словам бабушки мальчика, в индийском госпитале деньги брали за все – за консультацию, за лекарства. В результате выделенные на операцию средства таяли, а ее все не проводили.

"За то время, что мы там были, кроме Димочки, умерли еще два ребенка из Украины, четверо из России, один из Казахстана, один из Грузии. Их также не брали на операцию", – рассказывает Анна Пальок.

Перед смертью записал молитву

Дима успел закончить только 2-й класс. Он был очень умным и добрым ребенком, терпел боль, даже когда ему было плохо, говорил бабушке, что все хорошо.

Дима Пальок закончил 2-й класс

"В последний день он днем поспал, потом встал, взял телефон и попросил дать ему суп с фрикадельками. Я пошла, подогрела, принесла в комнату. Он съел одну ложку, и говорит: "Ба, горько". Это были его последние слова, после этого он упал", – с горечью вспоминает женщина.

Сама Анна медик, до этого два раза у мальчика останавливалось сердце, но ей удавалось его возвращать к жизни. "Я бросилась массажировать его, дышать. А он только вздохнул и все. Пока скорая приехала, а лента на кардиографе уже показывает прямую линию. Третий раз я не смогла его спасти", – плачет Анна.

Также она вспоминает, что индийские врачи установили Диме под кожу специальный аппаратик для мониторинга его состояния. Все данные о работе сердца должны были поступать к ним в госпиталь. За это взяли 5400 долларов, достать которые, кстати, помог зам главы МОЗ Дмитрий Коваль.

"Потом мне сказали, что аппарат показывал сбои в сердце Димы уже с 3 часов дня. Но почему же никто не среагировал?", – плачет бабушка Димы.

Дима Пальок

Перед смертью Дима записал голосовую молитву, бабушка ее нашла уже после смерти внука: "Он там просил, чтобы не было коронавируса, чтобы дети не болели, чтобы всем было хорошо. Он сам меня приучил ходить в церковь и обязательно на ночь молиться. Даже если я уже устала и хочу спать, он все равно говорил: "Ба, а молитва?".

Сейчас женщина еще находится в Индии. Из-за коронавируса она не может вылететь домой. "Тут единственный человек, с кем я могу поговорить, это консул. Он меня поддерживает, обещает, что если будет чартер, то меня постараются отправить домой", – говорит Анна Пальок.

То выборы, то сезон дождей

Это не первый случай, когда украинцы умирают, не дождавшись операции. Летом прошлого года также в индийской клинике скончался 15-летний Назар Балык из Волынской области, он целый год ждал своей очереди на пересадку, но так и не дождался.

Назар Балык тоже не дождался донорского сердца в Индии

Сейчас пересадки легких в Индии ждет и Сергей Ганзя. Как он рассказал нам, в госпитале он находится с 19 марта прошлого года.

"Официально в Индии трансплантация для иностранцев не запрещена. Но, по словам местных, сейчас в этой стране считается, что органы для пересадки нужно отдавать только гражданам Индии. И даже когда у кого-то в этой стране изымают органы для трансплантации, то обязательно спрашивают у родных, хотят ли они, чтобы орган отдали иностранцу. И многие не соглашаются", – поясняет ситуацию Сергей.

Из-за этого сроки операции для украинцев откладываются. Сейчас в госпитале лежат шесть украинцев, пятеро ждут пересадки легких, а один – сердца. Например, 4-летняя девочка тут уже провела больше двух лет – она приехала в декабре 2017 года.

"Минздрав никак на нас не реагирует. Родственники пишут письма, ответа никакого нет. К нам разве что консул приезжал, говорит, что письма пишут, но что толку. Предпоследняя трансплантация украинцу тут была сделана в октябре 2018 года.

А последняя в феврале этого года. И то только потому, что пациент пролежал в реанимации больше месяца, нужно было подключать к аппарату искусственного дыхания. Знаю, что доктор всю ночь провел в переговорах с центром, который решает кому дать орган", – говорит Ганзя.

По словам Сергея, сначала украинцев успокаивали и говорили, что сейчас такая политическая ситуация в Индии, что идут выборы, и одно из требований – проводить трансплантацию только местным жителям.

Потом обещали, что настанет сезон дождей, будет много аварий, поэтому увеличится количество погибших и органов для пересадки будет много. Но прошли выборы, затем сезон дождей, а ситуация не изменилась.

Осенью прошлого года, при помощи замминистра Дмитрия Коваля всех пациентов перевели в другой госпиталь, поскольку в предыдущем уволились все врачи трансплантологи. "Наш доктор хотел нас забрать, но госпиталь не разрешил, потому что это большие деньги. Поэтому пришлось подключаться Минздраву, и перевозить нас в другой госпиталь", – рассказывает Сергей.

Раз в месяц Сергея обследуют, назначают лечение, за все это тоже высчитывают деньги, перечисленные Украиной на лечение пациента.

"Получается, что мы даже не знаем, с кем и на каких условиях Минздрав заключил договор на наше лечение, у меня на руках документа нет. Вероятно, они заключили договор с госпиталем, а не с индийским Минздравом. Еще раньше приезжала сюда Супрун, хотела поговорить с властями, но ей это не удалось. Потому что они говорят, вы сотрудничаете с госпиталем, к ним и предъявляйте претензии", – говорит Сергей.

За последние полтора года в Индии умерли шесть человек

Руководитель ГО "Национальный рух "За трансплантацию" Юрий Андреев говорит, что такая ситуация с Индией длится уже больше полутора лет.

"Если еще 2-4 года назад из Индии прилетали украинцы, которым сделали операцию и все было хорошо, то за последние полтора года умерли шесть человек. И Минздрав знает об этой ситуации. Они действительно дважды обещали поехать туда, чтобы провести переговоры и решить эту ситуацию, но так и не поехали", – говорит Андреев.

Ситуация еще осложняется и тем, что Индия – это единственная страна, которая берется пересаживать органы нашим детям. Больше никто.

Но за последние годы, несмотря на множество обещаний и принятых законов, система трансплантации так в Украине и не налажена. "Они подготовили трансплант координаторов, теперь они сидят и ничего не делают. Потому что нет финансирования, и нет обещанных реестров. На подготовку реестров было выделено 26 млн грн, теперь ни денег, ни реестров. Но раз пока такая ситуация, то найдите хотя бы альтернативу Индии!", – говорит Андреев.

А пока государство продолжает отправлять в Индию пациентов, платить за них деньги. Индийские клиники официально не отказываются принимать украинцев, и деньги берут, потихоньку тратят их на консультации и обследования, а операции не делают.

"У нас есть врачи, которые умеют и готовы пересаживать органы. Необходимо отремонтировать помещения, вложить деньги в оборудование специальных стерильных боксов, создать систему трансплантологии и делать операции у нас, это будет дешевле", – говорит Андреев.

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