Нарушителями карантина в "красных" зонах Украины будет заниматься полиция, – Немчинов

Нацполиция и Госпродпотребслужба будут принимать меры государственного реагирования в случае выявления фактов неисполнения местными органами власти противоэпидемических мероприятий на территории "красных" зон.

Об этом сообщил в Facebook министр Кабинета министров Олег Немчинов. Он рассказал о внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

На заседании также поручили Нацполиции, Госпродпотребслужбе совместно с Министерством образования и науки Украины и местными органами власти подать на следующее заседание Государственной комиссии информацию о количестве дошкольных учреждений и учебных заведений, которые работают на территории регионов с “красным” уровнем эпидемической опасности.

Кроме того Министерству здравоохранения поручили совместно с областными и Киевской городской администрациями определить необходимое количество дополнительных койко-мест в разрезе регионов Украины в связи с динамикой увеличения случаев заболеваемости COVID-19.

Также Минздраву совместно с Министерством финансов поручили проработать вопрос закупки кислородных концентраторов для больниц, оказывающих помощь больным COVID-19, из расчета обеспечения 80 процентов коечного фонда медицинским кислородом.

Председателям региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций поручили провести внеочередные заседания.

Состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. Facebook Олега Немчинова

Нацполиции поручили принимать меры к нарушителям карантина. Facebook Олега Немчинова

Минздраву поручили определить количество необходимых дополнительно койко-мест. Facebook Олега Немчинова

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с понедельника, 7 сентября, вступило в силу новое разделение страны на карантинные зоны по уровням эпидемической ситуации с коронавирусом.

Город Киев и 17 областей Украины не соответствуют минимальным требованиям для смягчения карантина, введенного из-за коронавирусной инфекции.

По состоянию на утро понедельника, 7 сентября, в Украине официально подтверждены 138 068 случаев коронавирусной инфекции. Из них 2174 – обнаружены за прошедшие сутки.