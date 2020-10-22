OBOZREVATEL призвал читателей сообщать о нарушениях во время выборов и опроса Зеленского

OBOZREVATEL призывает своих читателей присылать сведения о нарушениях во время проведения местных выборов и опроса от президента Владимира Зеленского 25 октября.

Отметим, что опрос, который анонсировал Зеленский в день выборов, уже является нарушением, поскольку ни Избирательный кодекс, ни Конституция Украины не позволяют президенту проводить подобные опросы. На сегодня в украинском законодательстве нет такого понятия как "референдум" или "всенародный опрос", эти понятия в Украине нормативно не урегулированы, что неоднократно отмечали эксперты. Кроме того, оно может содержать признаки скрытой агитации.

Так, например, по словам социолога Андрея Еременко, опрос, который анонсировал президент, не имеет отношения к социологии, а скорее несет политический контекст.

"Вопросы к социологии отношения не имеют, так как социология должна изучать различные социальные группы, а эта анкета не предполагает понимание, кто как ответил. Соответственно, мы не можем сказать, что думают молодые и пожилые люди по этой анкете. Также анкета обычно предусматривает, что когда мы делаем опросы, мы всегда даем варианты ответов не полярные, "да" или "нет", а какую-то шкалу: "да" или "скорее да", "нет" или "скорее нет", или от 0 до 10, или какие-то условия . То есть "да, но при таких условиях", "нет, но предполагаю". Здесь просто "да" или "нет", – сообщил он.

Со своей стороны, директор Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто отметил, что качество такого исследования будет хуже, чем качество обычного социологического исследования. Как пояснил социолог, в "всенародном опросе" могут принять участие только граждане Украины, которые придут голосовать на выборы. "Соответственно," этот опрос можно воспринимать как срез наиболее активного населения, которое участвует в голосовании", – отметил он.

Кроме того, по данным всеукраинского опроса, проведенного компанией Info Sapiens 18-19 октября, лишь 35% украинцев верят в искренние намерения президента узнать мнение людей, а 51% считают, что это лишь предвыборная технология для повышения его популярности. Почти половина украинцев – 49%, не будут доверять результатам опроса. 44% – будут доверять.

OBOZREVATEL будет следить за нарушениями во время проведения выборов и опроса президента и должным образом реагировать на них.

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