Нарушения на местных выборах в Украине: что происходит на избирательных участках. Фото и видео

25 октября в Украине стартовали выборы мэров и глав поселковых советов. Также запланирован опрос президента Владимира Зеленского из пяти вопросов. В этот день Национальная полиция перешла в усиленный режим для предотвращения нарушений на избирательных участках.

OBOZREVATEL непрерывно следит за ситуацией в режиме онлайн:

8:00 – в Украине открылись избирательные участки. Как сообщает корреспондент OBOZREVATEL на некоторых участках в Киеве украинцы не придерживаются противоэпидемических мероприятий. Они не соблюдают дистанцию, также не у всех есть защитные маски. У некоторых наблюдателей отсутствуют перчатки.

Украинцы не соблюдают дистанцию

У наблюдателей нет перчаток

Отметим, более 1500 территориальных избирательных комиссий (ТИК) уже взяты под охрану полиции. Еще до старта голосования глава Нацполиции Игорь Клименко предупредил о манипуляциях, однако заверил, что правоохранители готовы обеспечить правопорядок, оставаясь вне политики.

"На выборах мы задействуем практически весь личный состав. Плюс будут приданные силы – курсанты высших учебных заведений системы МВД. Это огромный пласт работы: более 30 тысяч ТИК и УИК будут под охраной полиции", – подчеркнул он.

Как следить за нарушениями на местных выборах и где смотреть

Отслеживать информацию о нарушениях на местных выборах в 2020 году в режиме онлайн можно с помощью специального сервиса МВД vybory2019.mvs.gov.ua Он работает круглосуточно и без выходных.

Любой пользователь может увидеть интерактивную карту Украины и оценить количество и распределение зарегистрированных заявлений о нарушениях по всей стране. Информация на портале фильтруется по виду правонарушения, территориальности и дате, содержит первичную фабулу нарушения, без разглашения тайны досудебного расследования.

Вверху справа есть пиктограмма с фильтрами, нажав на которую, можно выбрать, какие виды правонарушений хотите увидеть: административные, криминальные, неклассифицированные, события с дополнительной информацией или другие события, которые нарушают избирательный процесс.

В правой части экрана представлена лента событий, которые отображаются в хронологической последовательности.

Также с помощью сервиса можно подать обращение по поводу нарушения, нажав на кнопку "Подать обращение". В МВД заверили, что электронные обращения приравниваются к письменным и обязательно будут рассматриваться.

Отметим, специально для своих читателей OBOZREVATEL опубликовал календарь местных выборов-2020. Также OBOZREVATEL собрал самое главное о местных выборах.

Как сообщил OBOZREVATEL, во время избирательной кампании накануне местных выборов в 2020 году в Украине выявили множество манипуляций и правонарушений. Наихудшая ситуация сложилась в крупных городах и крупных объединенных территориальных общинах.