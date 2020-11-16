Нарушения на местных выборах: в полиции рассказали, какие города "лидируют"

Национальная полиция Украина открыла восемь уголовных производств по фактам нарушений во время второго тура местных выборов.

Как сообщается на сайте Нацполиции, в течение 15 ноября поступило 121 заявление и сообщение, связанных с избирательным процессом. Были составлены пять административных протоколов.

Больше всего нарушений зафиксировано в Одесской области – 35, в Херсонской – 31, в Киевской – 24, в Донецкой – 9, в Сумской и Волынской – по 8, в Хмельницкой – 6.

Из них больше всего зафиксировано фактов о незаконной агитации – 19; конфликте – 14; фальсификации избирательных документов – 10; фотографировании избирательного бюллетеня – 8; незаконном опросе – 4; подкупе избирателей – 4; препятствовании работе избирательной комиссии – 3; уничтожении или порче бюллетеня – 2, попытке выноса избирательного бюллетеня – 2.

Всего с 5 сентября полиция зарегистрировали 16 389 сообщений, связанных с избирательным процессом. Больше всего нарушений зафиксировано в Киевской области – 1820, в Киеве – 1744, в Днепропетровской – 1235, в Одесской – 1210 и в Донецкой областях – 1066.

Составлено 2402 протокола о совершении админнарушений, а в Едрей внесены сведения о 1108 уголовных производствах: 698 – связанных с нарушением избирательного законодательства, 410 – связанных с избирательным процессом.

За день голосования полицейские открыли восемь уголовных производств npu.gov.ua

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