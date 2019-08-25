"Народу – не протолкнуться": в сети высмеяли "наплыв" туристов в Крыму

Пользователи сети посмеялись над фото, сделанными в аннексированом Крыму, на которых видны пустые улицы и кафе.
Соответствующие снимки на своей странице в Twitter опубликовал юзер под ником Wasily Crimea. Он намекнул на то, что в последний месяц лета в курортных местах предполагается большое количество туристов.
"Август, аж начало первого ночи (еще и с субботы на воскресенье). Несмотря на это, народу – не протолкнуться", – с иронией написал автор.
Август, АЖ начало первого ночи (ещё и с субботы на воскресенье). Несмотря на это, народу — не протолкнуться. pic.twitter.com/ysPu9xPyrK— Wasily Crimea (@wasily_crimea) August 25, 2019
В комментариях юзеры отметили, что раньше в этом месте "движуха была в самом разгаре".
В сети высмеяли "наплыв" утристов в Крыму
twitter.com/wasily_crimea
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Крыму установили колючую проволоку вокруг вокзала и разозлили сеть. Это произошло в Евпатории.
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