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"Народу – не протолкнуться": в сети высмеяли "наплыв" туристов в Крыму

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Пользователи сети посмеялись над фото, сделанными в аннексированом Крыму, на которых видны пустые улицы и кафе.

Соответствующие снимки на своей странице в Twitter опубликовал юзер под ником Wasily Crimea. Он намекнул на то, что в последний месяц лета в курортных местах предполагается большое количество туристов.

"Август, аж начало первого ночи (еще и с субботы на воскресенье). Несмотря на это, народу не протолкнуться", – с иронией написал автор.

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В комментариях юзеры отметили, что раньше в этом месте "движуха была в самом разгаре".

В сети высмеяли "наплыв" утристов в Крыму

В сети высмеяли "наплыв" утристов в Крыму

twitter.com/wasily_crimea

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Крыму установили колючую проволоку вокруг вокзала и разозлили сеть. Это произошло в Евпатории.

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Тема
Аннексия Крыма
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
ГОВЕНЬ С КАМНЯМИ С НЕБА ОКАЗАЛАСЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ГОВЕНЬЮ , МЫ РАДЫ КРЫСЫ ЗА ВАС
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