Народный синоптик спрогнозировал сильную засуху в Украине

Народный синоптик Леонид Горбаль уверен, что в 2024 году на юге России и Украины будет сильная засуха.

На своей странице в Facebook он написал, что она затронет всю территорию нашей страны.

"В 2024 году ожидается такая же засуха, как и в 2003 году. Засуху 2010 года в России, по этой методике, просчитал еще в 2006 году и центр засухи Поволжье указал точно. В 2024 году центр засухи будет на юге России и Украины. А это значит, что засуха накроет Украину по всей территории", – отметил синоптик.

По словам Горбаня, это значит, его расчеты долгосрочного прогноза погоды на 2024 год проверены и перепроверены. "Ошибки быть не может", – заверил он.

Синоптик напомнил, что предсказывал засуху в 2003 году и обращался к чиновникам, призывая их не продавать зерно за границу, однако тогда его никто не послушал.

"Сейчас я не буду доказывать чиновникам, а пойду по пути средств массовой информации. Меня уже многие хорошо знают, верят моим расчетам, и я сделаю все, чтобы не повторился 2003 год, когда Украина стояла с протянутой рукой по вине чиновников", – подчеркнул народный синоптик.

Facebook Леонида Горбаня.

Facebook Леонида Горбаня.

Как сообщал OBOZREVATEL, Леонид Горбань спрогнозировал на октябрь теплую погоду. Исключением станет только конец месяца, когда температура снизится до нуля градусов.