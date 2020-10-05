Народный синоптик спрогнозировал сильную засуху в Украине

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Общество
3,0 т.

  • Народный синоптик Леонид Горбань уверен, что его расчеты верны

  • Он напомнил, что уже прогнозировал засуху в 2003 году

Горбань спрогнозировал засуху в Украине

Народный синоптик Леонид Горбаль уверен, что в 2024 году на юге России и Украины будет сильная засуха.

На своей странице в Facebook он написал, что она затронет всю территорию нашей страны.

"В 2024 году ожидается такая же засуха, как и в 2003 году. Засуху 2010 года в России, по этой методике, просчитал еще в 2006 году и центр засухи Поволжье указал точно. В 2024 году центр засухи будет на юге России и Украины. А это значит, что засуха накроет Украину по всей территории", – отметил синоптик.

По словам Горбаня, это значит, его расчеты долгосрочного прогноза погоды на 2024 год проверены и перепроверены. "Ошибки быть не может", – заверил он.

Синоптик напомнил, что предсказывал засуху в 2003 году и обращался к чиновникам, призывая их не продавать зерно за границу, однако тогда его никто не послушал.

"Сейчас я не буду доказывать чиновникам, а пойду по пути средств массовой информации. Меня уже многие хорошо знают, верят моим расчетам, и я сделаю все, чтобы не повторился 2003 год, когда Украина стояла с протянутой рукой по вине чиновников", – подчеркнул народный синоптик.

Facebook Леонида Горбаня.
Facebook Леонида Горбаня.

Как сообщал OBOZREVATEL, Леонид Горбань спрогнозировал на октябрь теплую погоду. Исключением станет только конец месяца, когда температура снизится до нуля градусов.

УкраинаПрогноз погодыЗасухаЛеонид Горбань