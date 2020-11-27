Народный синоптик спрогнозировал "зимнее бабье лето"

Народный синоптик Владимир Деркач спрогнозировал погоду на декабрь – она не будет слишком холодной.

В комментарии "Фактам" он сказал, что снижаться ежесуточная температура начнет уже в конце ноября. При этом похолодание будет некритическим, минусовой температурой изредка отметятся лишь ночи.

"Зима начнется с незначительного похолодания, но порадует и нетипичным для этого периода теплом – зимним бабьим летом", – уточнил народный синоптик.

Временами возможны небольшие осадки, проинформировал он.

"Под конец первой и в начале второй декады декабря будет наблюдаться небольшое снижение температуры. В середине первого зимнего месяца потеплеет, днем и ночью сохранятся плюсовые показатели температур воздуха", – сказал он.

В День святого Николая, 19 декабря, ночь может оказаться очень холодной.

Последняя декада декабря должна быть теплой, и лишь под конец года возможны незначительные заморозки и снег.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в ДТП в Ривненской области на автодороге Городище-Ровно-Староконстантинов погибли мать и малолетний сын, еще двое детей – в реанимации. Смертельная авария произошла 26 ноября на Моквинском перекрестке около 15:00.