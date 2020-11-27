Народный синоптик спрогнозировал "зимнее бабье лето"
Зима начнется с незначительного похолодания
Вероятно нетипичное потепление
Небольшой снег ожидается лишь в конце месяца
Народный синоптик Владимир Деркач спрогнозировал погоду на декабрь – она не будет слишком холодной.
В комментарии "Фактам" он сказал, что снижаться ежесуточная температура начнет уже в конце ноября. При этом похолодание будет некритическим, минусовой температурой изредка отметятся лишь ночи.
"Зима начнется с незначительного похолодания, но порадует и нетипичным для этого периода теплом – зимним бабьим летом", – уточнил народный синоптик.
Временами возможны небольшие осадки, проинформировал он.
"Под конец первой и в начале второй декады декабря будет наблюдаться небольшое снижение температуры. В середине первого зимнего месяца потеплеет, днем и ночью сохранятся плюсовые показатели температур воздуха", – сказал он.
В День святого Николая, 19 декабря, ночь может оказаться очень холодной.
Последняя декада декабря должна быть теплой, и лишь под конец года возможны незначительные заморозки и снег.
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