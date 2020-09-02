Народный синоптик спрогнозировал два бабьих лета и дожди осенью

Погода в Украине осенью будет периодически дождливой, однако дважды за сезон придет бабье лето.

Народный синоптик Владимир Деркач рассказал "Фактам", что начало зимы выдастся немного прохладным, однако дальше придет необычное для этой поры тепло.

По его словам, начало сентября будет умеренно теплым днем и холодным ночью.

"Уже в середине первой декады температура повысится. Тепло будет и почти всю второю декаду сентября, и только затем температура снизится. Также возможны кратковременные дожди. Последняя десятидневка сентября тоже порадует хорошей погодой, ее можно будет считать бабьим летом. Умеренное тепло днем, прохладные ночи, но без заморозков, и отсутствие дождя – вот таким будет конец сентября", – отметил Деркач.

На первые дни октября синоптик спрогнозировал тепло, но с середины первой декады месяца погода испортится.

"Задождит, температура снизится. Правда, это продлится недолго, через несколько дней потеплеет. Это потепление захватит и начало второй десятидневки месяца. Затем погода будет прохладной и с дождями, но не очень сильными. А под конец декады снова потеплеет на несколько дней. Последние десять дней октября ожидаются прохладными, по ночам возможно сильное снижение температуры и даже заморозки", – подчеркнул он.

Ноябрь, по словам Деркача, будет дождливым, но уже в середине месяца придет бабье лето.

"Это тепло захватит и первые дни второй декады ноября. А с средины месяца погода испортится, придут средней интенсивности дожди, переходящие в снег. К счастью, снижение температуры продлится всего 2 – 3 дня, потом снова потеплеет. В третей декаде ноября температура хотя и снизится, но не критически – минусовая будет наблюдаться по ночам и изредка днем", – пояснил синоптик.

Также он рассказал о погоде на первый месяц зимы. В декабре синоптик прогнозирует незначительное похолодание, а затем нетипичное для этого периода тепло.

"После этого температура повысится, временами – небольшие осадки. Под конец первой и в начале второй декады декабря будет наблюдаться незначительное снижение температуры. В средине месяца потеплеет, днем и ночью сохранится плюс. На День святого Николая, 19 декабря, ночью может быть снижение температуры. Последняя декада декабря тоже ожидается теплой с нетипичной как для зимы погодой. Только под конец года возможны незначительные заморозки и снег", – подытожил Деркач.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики спрогнозировали, что в сентябре средняя месячная температура в Украине будет колебаться от +14 до +19 градусов.