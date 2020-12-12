Народный синоптик спрогнозировал для Украины 110 дней снега

Погода в Украине нынешней зимой удивит 110-ю днями снега в случае, если он пойдет в Андреев день, 13 декабря.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил народный синоптик Леонид Горбань. Он рассказал, что, согласно народным приметам, нынешняя зима может быть долгой и снежной. Синоптик выразил уверенность, что погода продолжит удивлять украинцев и назвал снег в этот праздник хорошим знаком.

"Очень прогнозный день – так называемый Андреев день (13 декабря - ред.). Вы сказали, снег идет по всей Украине. Дай Бог, чтобы он в этот день пошел. Потому что если на Андреев день снег пойдет, то будет он лежать 110 дней. Это же прекрасно", – уверен Горбань.

При этом он рассказал, когда следует ожидать понижения температур в Украине.

"И получается, что оттепель идет, а потом, с 20-х чисел, начинаются морозы. Тем более, по народным приметам идет трехкратное понижение температур. Это Варки, Савки и Николки. Варка мастит, Савка постит, а Николка еще больше добавляет. Так что это и по народным приметам, и по расчетам идет такая погода", – отметил синоптик.

Горбань рассказал о своих расчетах на погоду в Украине нынешней зимой Скриншот видео

При этом в Новый год должно быть тепло и дождливо, ранее рассказал Горбань. По его словам, потепление в Украине начнется 29 декабря. Однако во второй половине декабря ожидается декада морозных дней.

Синоптики "Укргидрометцентра" наоборот спрогнозировали начало декабря зимним и холодным, однако на "экваторе" ожидается потепление. Температура воздуха будет достигать от -3...4° C мороза.

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