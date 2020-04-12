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12 апреля • обновлено в 15:16
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30 см снега в апреле? Синоптик сделал неожиданный вывод о погоде в Украине

5.6т
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Аномально теплая зима привела к частым смещениям воздушных потоков, которые теперь влияют на весеннюю погоду.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сказал народный синоптик Леонид Горбань. По его словам, при таких изменениях делать прогнозы крайне сложно.

"Очень сильно раскачано движение североатлантических и тихоокеанских потоков. Например, в начале апреля в Греции выпало 30 см снега, что абсолютно нетипично для этой страны в это время года. Воздушные потоки перемещаются с очень большой скоростью, что нарушило нормальное течение погодных явлений", – говорит синоптик.

Прогноз погоды на весну

Прогноз погоды на весну

pixabay.com

Он отмечает, что пока движение потоков не нормализуется, делать какие-либо прогнозы бесполезно.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украину вернулись холода – ночью 12 апреля на всей территории страны обещают минусовую температуру. По данным синоптиков, прохладная погода с заморозками и даже мокрым снегом продлится как минимум до конца следующей недели.

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Тема
Эксклюзив
Место
Украина
Теги
синоптик погода
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