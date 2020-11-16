Какой будет погода на Николая: народный синоптик дал прогноз

Погода на День святого Николая в Украине будет морозной и снежной.

Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал народный синоптик Леонид Горбань. По его прогнозам, 19 декабря температура воздуха опустится ниже 10 градусов мороза.

В декабре он спрогнозировал два периода с достаточно низкими отрицательными температурами – с 8 по 14 декабря и с 18 по 28 декабря. Во время первого периода температура воздуха будет опускаться до отметки -9…-11 градусов, на протяжении второго – до -10…-13 градусов.

С 18 по 20 декабря и с 27 по 28 декабря народный синоптик спрогнозировал снегопад.

Таким образом, согласно его расчетам, температура на День святого Николая 19 декабря может достигать 13 градусов мороза, возможен снег.

Как писал OBOZREVATEL, начальник отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Владислав Билык предположил, что зима 2020-2021 года в Украине окажется не такой теплой, как прошлогодняя, но, вероятно, будет носить "европейский характер".