Синоптик дал прогноз погоды на февраль в Украине и сказал, когда ждать потепления

В феврале 2021 года ожидается два морозных периода. В последней декаде месяца существенно потеплеет.

Об этом OBOZREVATEL рассказал народный синоптик Леонид Горбань. Февраль начнется с больших морозов на уровне -14 градусов в дневные часы и -21 градуса в ночные, уточнил он (чтобы посмотреть диаграмму, составленную им, проскролльте до конца этой новости).

Период с 1 по 10 февраля будет самым холодным, но ежедневно температура будет повышаться в среднем на 1-2 градуса. Так, 1 февраля возможен мороз 14 градусов, но уже к 10 февраля существенно потеплеет. Днем воздух будет прогреваться до 0 градусов.

Кроме того, первая декада февраля будет довольно снежной. Снег ожидается 2, 3, 6, 7, 9 и 10 числа, сообщил народный синоптик.

В период с 11 по 20 февраля ожидается новое похолодание, но уже не такое существенное, как в первой декаде месяца. Самым холодным днем этого периода будет 16 февраля, когда дневная температура опустится до 9 градусов ниже нуля, ночная – до -13… -17 градусов. Но затем начнется быстрое увеличение температуры, которая к 20 февраля пересечет нулевую отметку и станет плюсовой.

Вторая декада февраля будет довольно малоснежной. Народный синоптик спрогнозировал осадки лишь 13 и 20 февраля.

Третья декада месяца, с 21 по 28 февраля, будет сравнительно теплой, сказал Леонид Горбань. Согласно его расчетам, температура будет колебаться вблизи 0 градусов в диапазоне -1… +1 градус. 25 и 27 февраля возможен снег с дождем.

Горбань уточнил, что расчет сделан для региона Киев.

Ранее народный синоптик озвучил прогноз погоды на январь.

Прогноз погоды на февраль 2021 года народного синоптика Леонида Горбаня.

Как писал OBOZREVATEL, заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова допустила, что вторая половина января 2021 года в Украине может сопровождаться сильными морозами.