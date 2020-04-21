Оккупационные власти Крыма решили сократить численность так называемого "народного ополчения".

Решение поддержало большинство членов "Совета министров Крыма", сообщают "Крым.Реалии".

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Представитель оккупационного "Совета министров" Ольга Дугаренко заявила, что соответствующий проект подготовлен "Службой по мобилизационной работе и территориальной обороне Крыма" в связи с необходимостью оптимизировать работу штаба "народного ополчения".

Она не уточнила, насколько уменьшится штат "ополченцев".

Издание отмечает, что 23 февраля 2014 года на полуострове создали 10 рот "самообороны Крыма", в числе которых были и казачьи роты. Всего они насчитывали более 2 тысяч человек.

После аннексии Крыма группировки превратились в "Крымский штаб народного ополчения – народной дружины Республики Крым" и вошли в состав "Службы по мобилизационной работе при российском правительстве Крыма".

По данным правозащитников, это формирование причастно в ряду преступлений, большинство из которых еще не раскрыто.

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Симферополе 11 семей "ополченцев" с маленькими детьми выгнали из общежития на улицу.