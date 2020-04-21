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21 апреля • обновлено в 23:58
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"Народные ополченцы" в Крыму попали под сокращение

1.3т
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Оккупационные власти Крыма решили сократить численность так называемого "народного ополчения".

Решение поддержало большинство членов "Совета министров Крыма", сообщают "Крым.Реалии".

Участники захвата Крыма попали под сокращение

ru.krymr.com

Представитель оккупационного "Совета министров" Ольга Дугаренко заявила, что соответствующий проект подготовлен "Службой по мобилизационной работе и территориальной обороне Крыма" в связи с необходимостью оптимизировать работу штаба "народного ополчения".

Она не уточнила, насколько уменьшится штат "ополченцев".

Издание отмечает, что 23 февраля 2014 года на полуострове создали 10 рот "самообороны Крыма", в числе которых были и казачьи роты. Всего они насчитывали более 2 тысяч человек.

После аннексии Крыма группировки превратились в "Крымский штаб народного ополчения – народной дружины Республики Крым" и вошли в состав "Службы по мобилизационной работе при российском правительстве Крыма".

По данным правозащитников, это формирование причастно в ряду преступлений, большинство из которых еще не раскрыто.

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Симферополе 11 семей "ополченцев" с маленькими детьми выгнали из общежития на улицу.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
"...Она не уточнила, насколько уменьшится штат "ополченцев"...// С чего взяли, что их уменьшат? Сами написали - оптимизируют, а значит может увеличат. Вся эта чехарда с понятием слов и перекручивание терминов идёт от запада и слово оптимизация стало равнозначным сокращению, а слово Реформы словам уничтожение, ухудшение.
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