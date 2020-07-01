"Народная полиция" в Мелитополе: правоохранители отреагировали на инициативу казаков

Полиция назвала условия, при которых казаков к охране порядка.

Представители Мелитопольского куреня "Запорожского войска низового" в данный момент не имеют права патрулировать или охранять общественный порядок.

Об этом сообщили "Радио Свобода" в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Запорожской области. В ведомстве пояснили, что для этого нужна специальная регистрация.

Только после нее общественные формирования могут привлекаться к охране общественного порядка. При этом осуществлять такую деятельность они должны исключительно при участии полиции.

"В данный момент это общественное формирование в соответствии с законодательством не зарегистрировано. Только после регистрации возможно обсуждение сотрудничества с правоохранительными органами. Деятельность таких формирований осуществляется только с привлечением сотрудников полиции", – уточнили в полиции

Как сообщал OBOZREVATEL, в Мелитополе открыли канцелярию Мелитопольского куреня "Запорожского войска низового" при участии "верховного атамана" Александра Панченко, у которого есть медаль "10 лет союзу казаков России".

Казаки намерены заниматься воспитанием молодежи и восстановить функцию охраны общественного порядка.

По данным СМИ, Панченко фигурировал в телефонных переговорах советника президента России Владимира Путина Сергея Глазьева с депутатом Госдумы Константином Затулиным от марта 2014 года как человек, с помощью которого россияне надеялись взять регион под свой контроль.